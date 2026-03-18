Berbagi Takjil Bersama Hotel Peninsula

Berbagi takji.(Dok Hotel Peninsula)

DALAM semangat berbagi di bulan suci Ramadan, Menara Peninsula Hotel mengadakan kegiatan sosial berupa pembagian takjil kepada masyarakat yang melintas di sekitar area hotel pada Jumat pekan lalu, 6 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan tepat di depan Jl. Letjen S.Parman dan disambut dengan antusias oleh para pengguna jalan menjelang waktu berbuka puasa.

Para karyawan di Menara Peninsula Hotel terjun langsung dalam acara tersebut dengan membagikan paket takjil kepada pengendara motor, pengemudi mobil, serta pejalan kaki yang masih berada dalam perjalanan saat waktu berbuka semakin dekat.

Human Resources Manager, Shirley Augustine, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial hotel terhadap masyarakat sekitar sekaligus momentum untuk mempererat kebersamaan di bulan penuh berkah ini.

“Hari ini kita berbagi takjil untuk teman-teman yang melintas di area sekitaran hotel. Ada 70 paket snack yang kita siapkan. Semoga dengan kegiatan ini dapat membawa keberkahan untuk semua” ujar Shirley Augustine.

Melalui kegiatan ini, Menara Peninsula Hotel berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, sekaligus mempererat hubungan baik antara hotel dengan lingkungan sekitar. Semangat berbagi yang dihadirkan dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan di bulan suci Ramadan. (RO/E-4)