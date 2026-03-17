Sidak Terminal Jangan Gimmick? Ini Kebijakan Radikal yang Seharusnya Diambil Menteri LH Hanif Faisol

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Rangkaian inspeksi mendadak (sidak) Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, ke Terminal Purabaya hingga Kampung Rambutan pada Maret 2026 harus menjadi momentum transformasi. Publik menunggu, apakah aksi ini akan berakhir sebagai seremonial belaka atau menjadi titik tolak kebijakan radikal yang sistemik.
Sidak berfungsi sebagai validasi lapangan, namun ia memiliki keterbatasan jangkauan. Untuk mengubah wajah ribuan terminal di Indonesia, Menteri LH perlu menggeser fokus dari pengawasan fisik ke penguatan regulasi yang memaksa sistem bekerja secara otomatis.
|Pilar Kebijakan
|Langkah Radikal
|Dampak Terukur
|Infrastruktur
|Wajib unit Material Recovery Facility (MRF) di setiap terminal tipe A.
|Reduksi sampah ke TPA hingga 80%.
|Legalitas
|Audit massal dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) fasilitas publik.
|Kepatuhan hukum 100% pengelola wilayah.
|Fiskal
|Pemotongan DAK bagi daerah dengan rapor merah kebersihan.
|Alokasi APBD untuk sampah meningkat.
Menteri Hanif menekankan di Terminal Kampung Rambutan bahwa pengelolaan harus naik kelas menjadi skala MRF. Kebijakan ini harus dipatenkan dalam regulasi nasional. MRF memungkinkan sampah dipilah secara mekanis menjadi bahan baku industri daur ulang, menciptakan ekonomi sirkular dalam Mata Uang Rupiah yang berkelanjutan bagi pengelola terminal.
Sidak di Terminal Tanjung Priok mengungkap lemahnya pemeliharaan fasilitas. Terobosan radikalnya adalah mengaktifkan Pasal 40 dan 41 UU No. 18 Tahun 2008 yang mengancam pidana penjara bagi pengelola wilayah yang lalai. Tanpa ancaman hukum yang nyata, instruksi menteri hanya akan dianggap sebagai angin lalu oleh birokrasi di daerah.
Ketimbang menteri turun ke lapangan setiap minggu, KLH dapat mewajibkan pemasangan sensor IoT pada setiap titik kumpul sampah di terminal. Data volume sampah yang terkirim secara real-time ke Dashboard Nasional akan memberikan peringatan otomatis kepada pengelola jika sampah tidak terangkut dalam 12 jam. Ini adalah bentuk pengawasan modern yang lebih efisien daripada sidak fisik.
Menteri Hanif Faisol Nurofiq memiliki peluang emas untuk menjadi arsitek perubahan lingkungan Indonesia. Dengan mengubah fokus dari sidak terminal menjadi penguatan kebijakan MRF, audit legalitas, dan sanksi pidana, ia dapat memastikan bahwa kebersihan fasilitas publik bukan karena ada menteri yang datang, melainkan karena sistem yang memaksa hal itu terjadi.
Sabtu, 14 Maret 2026
Menteri LH mendorong pengelola rest area untuk mendukung penuh program mudik minim sampah guna menekan lonjakan volume limbah selama masa liburan.
Minggu, 15 Maret 2026
Dalam kunjungannya, Menteri LH menegaskan bahwa sistem pengelolaan sampah di Terminal Purabaya masih membutuhkan peningkatan signifikan agar lebih higienis dan teratur.
Selasa, 17 Maret 2026
Menteri LH menginstruksikan perbaikan segera pada fasilitas pembuangan dan pemilahan sampah di area Terminal Tanjung Priok untuk menjaga standar lingkungan pelabuhan.
Selasa, 17 Maret 2026
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menekankan pengelolaan sampah di Terminal Kampung Rambutan perlu ditingkatkan menjadi skala Material Recovery Facility (MRF) agar pengolahan limbah lebih terintegrasi.
Apakah pembangunan MRF mahal?
Investasi MRF memang membutuhkan biaya awal, namun dalam jangka panjang biaya operasional akan tertutup dari hasil penjualan material daur ulang dan penghematan biaya angkut ke TPA.
Bagaimana masyarakat bisa membantu kebijakan ini?
Masyarakat dapat berperan dengan memilah sampah sejak dari rumah dan melaporkan terminal yang kotor melalui aplikasi resmi KLH yang terintegrasi dengan sistem Gakkum.
