Jadwal Pendaftaran CPNS 2026, Berikut Syaratnya

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
KABAR mengenai pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai menemui titik terang. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan sinyal kuat terkait dimulainya proses pemetaan kebutuhan pegawai untuk tahun anggaran 2026. Langkah ini diperkuat dengan terbitnya Surat MenPAN-RB Nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026.
Pendaftaran CPNS 2026 diprediksi akan kembali memprioritaskan fresh graduate untuk mendorong regenerasi birokrasi dan transformasi digital nasional.
Meskipun tanggal pasti pembukaan portal SSCASN belum diumumkan secara resmi, berdasarkan pola tahunan dan arahan terbaru dari KemenPAN-RB, berikut adalah estimasi jadwal seleksi CPNS 2026:
Bagi Anda yang berencana melamar, pastikan telah memenuhi persyaratan dasar sesuai UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan peraturan BKN berikut ini:
Pemerintah memproyeksikan total kuota mencapai 300.000 hingga 400.000 formasi secara nasional. Angka ini disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun serta kebutuhan mendesak di sektor layanan dasar.
|Sektor Formasi
|Jenis Jabatan Prioritas
|Pendidikan
|Guru Kelas, Guru Mapel, Guru Inklusi (SLB), dan Dosen.
|Kesehatan
|Dokter Umum/Spesialis, Perawat, Bidan, dan Apoteker.
|Talenta Digital
|Analis Sistem, Keamanan Siber, Data Scientist, dan Pranata Komputer.
|Hukum & Teknis
|Jaksa, Auditor, Penjaga Tahanan, dan Analis Kebijakan.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa rekrutmen tahun ini akan sangat selektif dan transparan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk memastikan hanya talenta terbaik yang bergabung dalam jajaran birokrasi Indonesia. (Z-4)
Panduan resmi seleksi CPNS 2026. Pelajari syarat dokumen, alur pendaftaran portal SSCASN, hingga strategi jitu melampaui passing grade SKD
Panduan lengkap cara login SSCASN PPPK 2026. Solusi gagal masuk akun, lupa password, hingga tips akses portal BKN saat trafik tinggi.
Panduan lengkap pendaftaran SSCASN 2026. Simak syarat dokumen, jadwal seleksi CPNS & PPPK, hingga solusi gagal login di portal resmi BKN.
CPNS di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN mengikuti Pelatihan Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
Mengingat persaingan yang diprediksi akan sangat ketat, calon pelamar disarankan untuk mulai mempersiapkan dokumen administrasi dan mempelajari materi SKD sejak dini. P
Upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil
