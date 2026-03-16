Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi impian besar bagi jutaan masyarakat Indonesia pada tahun 2026. Melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN), pemerintah kembali membuka peluang besar bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung melalui jalur CPNS maupun PPPK. Namun, ketatnya persaingan bukan satu-satunya tantangan; kesalahan teknis saat pendaftaran seringkali menjadi batu sandungan utama.
Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring (online) untuk menjaga transparansi. Berikut adalah tahapan yang harus dilalui pelamar:
Pelamar wajib membuat akun menggunakan NIK, Nomor KK, dan email aktif. Pada tahap ini, sistem akan melakukan validasi otomatis ke database kependudukan.
Setelah login, pelamar memilih satu jenis seleksi (CPNS atau PPPK) serta instansi dan jabatan yang dituju. Ingat, pelamar hanya diperbolehkan mendaftar pada satu formasi jabatan di satu instansi.
Seluruh dokumen pendukung diunggah sesuai dengan spesifikasi ukuran file. Setelah yakin semua data benar, pelamar melakukan "Akhiri Pendaftaran" untuk mendapatkan Kartu Pendaftaran SSCASN.
Masalah ini biasanya terjadi karena data kependudukan belum diperbarui di server pusat. Solusinya adalah menghubungi layanan Halo Dukcapil atau mengunjungi kantor Disdukcapil setempat untuk melakukan sinkronisasi data.
Pada seleksi tahun 2026, pemerintah mewajibkan penggunaan e-meterai untuk dokumen tertentu guna mencegah pemalsuan. Pastikan Anda membeli e-meterai dari distributor resmi yang terintegrasi dengan sistem BKN.
|Kategori Seleksi
|Batas Usia Umum
|Fokus Formasi 2026
|CPNS
|18 - 35 Tahun
|Dosen, Peneliti, Tenaga Teknis Digital
|PPPK
|20 - 59 Tahun
|Guru, Tenaga Kesehatan, Tenaga Lapangan
Keberhasilan dalam seleksi SSCASN 2026 dimulai dari ketelitian pada tahap administrasi. Dengan mempersiapkan dokumen lebih awal dan memahami alur pendaftaran, peluang Anda untuk lolos ke tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan semakin terbuka lebar. Tetap pantau kanal resmi BKN untuk informasi jadwal yang bersifat dinamis.
