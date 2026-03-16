Cara Daftar CPNS 2026 lewat SSCASN BKN Online: Syarat dan Tahapan Seleksinya

Petugas melayani peserta saat melakukan verifikasi administrasi sebelum mengikuti tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

PEMERINTAH melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan sinyal kuat terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Berdasarkan surat resmi nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026, instansi pemerintah kini tengah diminta menyusun usulan kebutuhan ASN untuk tahun anggaran 2026.

Bagi Anda yang mengincar kursi abdi negara, memahami cara daftar CPNS 2026 di portal SSCASN BKN serta memenuhi syarat dan tahapan seleksinya adalah langkah awal yang krusial. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai prosedur dan prediksi formasi yang akan dibuka.

Berdasarkan regulasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan evaluasi tahun sebelumnya, berikut adalah syarat umum yang wajib dipenuhi calon pelamar:

Warga Negara Indonesia (WNI).

Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat melamar (kecuali jabatan tertentu seperti Dokter Spesialis dan Peneliti yang bisa hingga 40 tahun).

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS, PPPK, TNI, Polri, atau pegawai swasta.

Tidak sedang berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan.

Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Cara Daftar CPNS 2026 lewat SSCASN BKN Online

Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring melalui portal resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berikut langkah-langkahnya:

Membuat Akun: Akses laman https://sscasn.bkn.go.id dan pilih menu "Buat Akun". Masukkan NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta email aktif. Login ke Portal: Setelah akun terverifikasi, login menggunakan NIK dan password yang telah dibuat. Lengkapi Biodata: Unggah swafoto (selfie) dan lengkapi data diri serta alamat domisili. Pilih Formasi: Pilih jenis seleksi (CPNS), pilih instansi, dan jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan Anda. Unggah Dokumen: Unggah dokumen pendukung seperti KTP, Ijazah, Transkrip Nilai, dan dokumen tambahan (STR atau sertifikat keahlian) dalam format PDF/JPG sesuai ukuran yang diminta. Resume dan Cetak Kartu: Periksa kembali semua data. Jika sudah benar, klik "Akhiri Pendaftaran" dan cetak Kartu Informasi Akun serta Kartu Pendaftaran SSCASN.

Pastikan dokumen yang diunggah terbaca jelas. Kesalahan dalam mengunggah dokumen sering menjadi penyebab utama gagal di tahap seleksi administrasi.

Bocoran Formasi CPNS 2026 dan Jumlahnya

Meski jumlah kuota nasional secara mendetail masih dalam tahap finalisasi, pemerintah telah menetapkan beberapa sektor prioritas yang akan dibuka:

1. Tenaga Kesehatan

Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah diprediksi akan membuka kuota besar untuk posisi Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, dan Apoteker guna memenuhi standar pelayanan minimal di RSUD dan Puskesmas.

2. Tenaga Digital dan Teknologi Informasi

Untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), formasi Pranata Komputer, Analis Sistem Informasi, dan Keamanan Siber akan dibuka di hampir seluruh kementerian dan lembaga.

3. Tenaga Teknis Strategis

Formasi untuk auditor, analis kebijakan, perencana, serta jabatan teknis di kementerian baru (hasil penataan organisasi 2024-2026) akan menjadi fokus utama rekrutmen tahun ini.

4. Instansi dengan Kuota Besar

Beberapa instansi yang rutin membuka kuota signifikan antara lain Kejaksaan Agung (tenaga hukum/Jaksa), Kementerian Hukum dan HAM (penjaga tahanan/imigrasi), serta Kementerian Keuangan.

Tahapan Seleksi CPNS 2026

Para pelamar harus melewati tiga tahapan utama yang menggunakan sistem gugur:

Seleksi Administrasi: Verifikasi kesesuaian dokumen pelamar dengan persyaratan jabatan.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD): Tes berbasis komputer (CAT) yang mencakup Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB): Tes untuk mengukur kemampuan spesifik sesuai jabatan, yang dapat meliputi tes tulis teknis, psikotes, wawancara, hingga uji fisik.

Mengingat persaingan yang diprediksi akan sangat ketat, calon pelamar disarankan untuk mulai mempersiapkan dokumen administrasi dan mempelajari materi SKD sejak dini. Pantau terus informasi resmi melalui kanal Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk jadwal pasti pendaftaran. (Z-4)