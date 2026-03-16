Cara Daftar CPNS 2026 lewat SSCASN BKN Online: Syarat dan Tahapan Seleksinya

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
PEMERINTAH melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan sinyal kuat terkait pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Berdasarkan surat resmi nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026, instansi pemerintah kini tengah diminta menyusun usulan kebutuhan ASN untuk tahun anggaran 2026.
Bagi Anda yang mengincar kursi abdi negara, memahami cara daftar CPNS 2026 di portal SSCASN BKN serta memenuhi syarat dan tahapan seleksinya adalah langkah awal yang krusial. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai prosedur dan prediksi formasi yang akan dibuka.
Berdasarkan regulasi UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 dan evaluasi tahun sebelumnya, berikut adalah syarat umum yang wajib dipenuhi calon pelamar:
Proses pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring melalui portal resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berikut langkah-langkahnya:
Pastikan dokumen yang diunggah terbaca jelas. Kesalahan dalam mengunggah dokumen sering menjadi penyebab utama gagal di tahap seleksi administrasi.
Meski jumlah kuota nasional secara mendetail masih dalam tahap finalisasi, pemerintah telah menetapkan beberapa sektor prioritas yang akan dibuka:
Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah diprediksi akan membuka kuota besar untuk posisi Dokter Spesialis, Perawat, Bidan, dan Apoteker guna memenuhi standar pelayanan minimal di RSUD dan Puskesmas.
Untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), formasi Pranata Komputer, Analis Sistem Informasi, dan Keamanan Siber akan dibuka di hampir seluruh kementerian dan lembaga.
Formasi untuk auditor, analis kebijakan, perencana, serta jabatan teknis di kementerian baru (hasil penataan organisasi 2024-2026) akan menjadi fokus utama rekrutmen tahun ini.
Beberapa instansi yang rutin membuka kuota signifikan antara lain Kejaksaan Agung (tenaga hukum/Jaksa), Kementerian Hukum dan HAM (penjaga tahanan/imigrasi), serta Kementerian Keuangan.
Para pelamar harus melewati tiga tahapan utama yang menggunakan sistem gugur:
Mengingat persaingan yang diprediksi akan sangat ketat, calon pelamar disarankan untuk mulai mempersiapkan dokumen administrasi dan mempelajari materi SKD sejak dini. Pantau terus informasi resmi melalui kanal Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk jadwal pasti pendaftaran. (Z-4)
Pendaftaran CPNS 2026 diprediksi akan kembali memprioritaskan fresh graduate untuk mendorong regenerasi birokrasi dan transformasi digital nasional.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, telah mengeluarkan surat nomor B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026.
Upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mempercepat proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), yang mencakup Calon Pegawai Negeri Sipil
