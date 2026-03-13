Membangun Kemandirian Anak Binaan Melalui Sentuhan Keterampilan Praktis

Headline
MENGISI momentum bulan suci Ramadan 1447 H, Akulaku Group memperkuat sinergi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI) melalui rangkaian program corporate social responsibility (CSR). Salah satu agenda utamanya adalah pembekalan keterampilan praktis bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta, Jumat (13/3).
Kolaborasi ini bertujuan memberikan modal kemandirian bagi para remaja melalui pelatihan sablon, sekaligus menyalurkan bantuan pangan sebagai bentuk kepedulian sosial.
Direktur Teknologi Informasi PT Akulaku Finance Indonesia, Edy Salim, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk menciptakan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ramadan adalah momentum untuk memperkuat kepedulian dan berbagi dengan sesama. Melalui kolaborasi bersama BAZNAS RI, bantuan yang disalurkan diharapkan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Edy.
Senada dengan hal tersebut, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, menjelaskan bahwa program tahun ini sengaja dirancang agar tidak hanya bersifat konsumtif, namun juga memiliki nilai pemberdayaan jangka panjang.
“Melalui program ini kami ingin menghadirkan kebahagiaan Ramadan sekaligus memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka,” tutur Saidah.
Sinergi Sosial dan Edukasi
Selain pelatihan keterampilan, kegiatan ini juga mencakup program Hidangan Berkah Ramadan. Kepala Divisi Pendayagunaan, Layanan UPZ dan CSR BAZNAS RI, Ajat Sudrajat, merinci bahwa bantuan yang diberikan meliputi kebutuhan dasar berbuka puasa.
“Hari ini kita melaksanakan program Hidangan Berkah Ramadan berupa pembagian hidangan berbuka puasa, mulai dari takjil hingga makanan utama bagi anak-anak binaan,” jelas Ajat.
Apresiasi tinggi datang dari pihak otoritas lembaga. Kepala LPKA Kelas II Jakarta, Syaikoni, menilai perhatian dari sektor swasta dan lembaga zakat sangat berarti bagi proses rehabilitasi anak binaan.
“Kami sangat berterima kasih kepada BAZNAS RI dan Akulaku Group atas dukungan serta perhatian yang diberikan kepada anak-anak binaan di LPKA Jakarta,” ungkapnya.
Antusiasme Peserta
Manfaat langsung dirasakan oleh para peserta didik. Rapo, 16, salah satu anak binaan, mengaku mendapatkan wawasan baru mengenai teknik cetak yang bisa menjadi peluang usaha di kemudian hari.
“Saya senang sekali mengikuti acara ini karena kami bisa belajar menyablon dan mengetahui perbedaan sablon digital dan manual. Terima kasih kepada BAZNAS dan Akulaku Group yang sudah datang dan berbagi dengan kami,” ucapnya antusias.
Melalui langkah ini, Akulaku Group berkomitmen untuk terus menghadirkan inisiatif sosial yang memberikan dampak berkelanjutan, khususnya dalam aspek kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat luas. (P-2)
