Pertolongan Pertama Terkena Air Keras: Berkaca dari Kasus Andrie Yunus

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, dikabarkan menjadi korban kejahatan setelah orang tidak dikenal menyiramkan air keras. Paparan air keras seperti asam sulfat (H2SO4) atau asam klorida (HCl) merupakan kondisi gawat darurat yang dapat menyebabkan luka bakar kimia permanen dalam hitungan detik. Penanganan yang tepat dalam menit-menit awal sangat menentukan tingkat kesembuhan korban.
Langkah paling krusial adalah membilas area yang terpapar dengan air mengalir sebanyak-banyaknya selama 20 hingga 60 menit. Gunakan air bersih bersuhu normal. Jangan menggunakan air yang menggenang karena zat korosif akan tetap menempel pada jaringan.
Segera tanggalkan pakaian, sepatu, atau perhiasan yang terkena cairan kimia. Jika pakaian menempel pada luka, gunting bagian di sekitarnya namun jangan menarik paksa bagian yang sudah melekat pada kulit.
Jika air keras mengenai mata, siram dengan air mengalir secara perlahan. Posisikan kepala miring ke arah mata yang terkena agar air bilasan tidak mengalir ke mata yang sehat. Jangan menggosok mata.
Semua kasus paparan air keras harus mendapatkan evaluasi medis profesional. Segera ke IGD jika:
|Kondisi
|Tindakan Utama
|Terkena Kulit
|Bilas air mengalir 20-30 menit, lepas pakaian.
|Terkena Mata
|Bilas air mengalir perlahan 15-20 menit, jangan dikucek.
|Tertelan
|Jangan dipicu muntah, segera ke IGD.
Disclaimer: Informasi ini bertujuan sebagai panduan edukasi dan tidak menggantikan saran medis profesional. Segera hubungi nomor darurat atau bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat.
KontraS mendesak pengungkapan pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.
Mengenal profil Andrie Yunus, aktivis KontraS yang disiram air keras pada 2026. Simak rekam jejak, kronologi, dan dampaknya bagi pembela HAM.
Tragedi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus (KontraS) mengungkap celah perlindungan aktivis di Indonesia. Simak analisis hukum dan kronologinya.
WAKIL Menteri Hak Asasi Manusia atau Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengecam keras penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
AKTIVIS sekaligus Wakil Koordinator Kontras Andrie Yunus disiram air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) malam. Berikut kronologinya
