Transplantasi Efektif Tingkatkan Kualitas Hidup Pasien Ginjal

Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
TRANSPLANTASI ginjal merupakan salah satu terapi pengganti yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis stadium akhir. Hal itu dingkapkan dokter penyakit dalam Dr. Lydia Dorothea Simatupang, Sp.PD, Subsp. G.H. (K), FINASIM, selaku Konsultan Kesehatan Ginjal dalam seminar kesehatan khusus bertajuk “Hidup Optimal dengan Ginjal Sehat: Strategi Medis, Gaya Hidup, dan Pemantauan Jangka Panjang.”
Meski begitu Lydia menegaskan bahwa keberhasilan terapi tersebut tidak berhenti di meja operasi, melainkan sangat bergantung pada pengelolaan jangka panjang yang komprehensif.
"Dukungan tim medis multidisiplin serta keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam menjalankan gaya hidup sehat juga menjadi faktor penting untuk menjaga fungsi ginjal transplantasi dan mencegah komplikasi jangka panjang," ujar Lydia dalam cara yang digelar PT Prodia Widyahusada Tbk dalam rangka memperingati World Kidney Day 2026.
Ia menambahkan bahwa faktor krusial lainnya meliputi kepatuhan terhadap terapi imunosupresif serta pengendalian faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes secara teratur.
Melengkapi aspek medis tersebut, Bena Zaira, S.Si., M.Farm.Klin., selaku Product Specialist Prodia, menyoroti peran vital pemantauan laboratorium pascatransplantasi.
Parameter seperti pemeriksaan fungsi ginjal, profil lipid, hingga biomarker tambahan sangat diperlukan untuk membantu dokter mendeteksi potensi komplikasi lebih dini sebelum muncul gejala klinis.
“Pemantauan laboratorium secara berkala memungkinkan tenaga medis untuk mengevaluasi kondisi pasien secara lebih komprehensif dan menyesuaikan terapi yang diberikan agar fungsi ginjal tetap optimal,” jelas Bena.
Melalui seminar ini, Prodia memperkuat kolaborasi dengan komunitas pasien dan pemerhati kesehatan ginjal sebagai mitra strategis.
Upaya ini bertujuan meningkatkan literasi mengenai pentingnya deteksi dini dan pemantauan kesehatan yang berkelanjutan, terutama bagi individu yang telah menjalani transplantasi maupun mereka yang memiliki risiko tinggi.
Sebagai langkah konkret, sepanjang Maret 2026 Prodia menghadirkan program "ProHealthy Kidney". Program ini menawarkan paket pemeriksaan komprehensif yang mencakup kreatinin, Cystatin-C, rasio albumin-kreatinin urin, hingga profil lipid dengan harga khusus untuk mendukung masyarakat dalam memantau kesehatan ginjal mereka secara mandiri dan proaktif. (Z-1)
pertama kalinya, paru-paru babi hasil rekayasa genetik berhasil ditransplantasikan ke tubuh manusia oleh tim dokter di First Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Tiongkok
Transplantasi rambut tetap membutuhkan dukungan terapi tambahan agar hasilnya optimal.
Ilmuwan di Tiongkok berhasil mentransplantasikan paru-paru babi hasil rekayasa genetik ke tubuh pria dengan kondisi mati otak. Apa tantangan terbesar dari prosedur ini?
Tiga teknik transplantasi rambut paling umum yang tersedia di Indonesia adalah FUT (follicular unit transplantation), FUE (follicular unit extraction), dan DHI (direct hair implantation).
Seorang warga Michigan meninggal dunia setelah menerima transplantasi organ di Ohio pada Desember 2024, yang kemudian dikonfirmasi terinfeksi rabies dari donor organ.
KPCDI desak pemerintah reformasi layanan ginjal. 98% pasien terjebak cuci darah akibat minim informasi, memicu beban BPJS Rp11 triliun dan angka kematian tinggi.
Tim Andrews (67), Seorang pria asal New Hampshire, Amerika Serikat, kembali menjalani dialisis setelah berhasil hidup selama 271 hari dengan ginjal babi hasil rekayasa genetik.
Upaya mengatasi krisis kekurangan donor organ mendapat harapan baru setelah tim ilmuwan dari Kanada dan Tiongkok berhasil mengembangkan Universal Kidney atau ginjal hasil rekayasa.
Peneliti berhasil mengubah ginjal bergolongan darah A menjadi tipe O menggunakan enzim, menciptakan potensi donor organ universal.
Dua pria di AS mengalami infeksi serius akibat cacing Strongyloides setelah menerima ginjal dari donor yang sama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved