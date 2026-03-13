Transplantasi Efektif Tingkatkan Kualitas Hidup Pasien Ginjal

Ilustrasi(Freepik)

TRANSPLANTASI ginjal merupakan salah satu terapi pengganti yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronis stadium akhir. Hal itu dingkapkan dokter penyakit dalam Dr. Lydia Dorothea Simatupang, Sp.PD, Subsp. G.H. (K), FINASIM, selaku Konsultan Kesehatan Ginjal dalam seminar kesehatan khusus bertajuk “Hidup Optimal dengan Ginjal Sehat: Strategi Medis, Gaya Hidup, dan Pemantauan Jangka Panjang.”

Meski begitu Lydia menegaskan bahwa keberhasilan terapi tersebut tidak berhenti di meja operasi, melainkan sangat bergantung pada pengelolaan jangka panjang yang komprehensif.

"Dukungan tim medis multidisiplin serta keterlibatan aktif pasien dan keluarga dalam menjalankan gaya hidup sehat juga menjadi faktor penting untuk menjaga fungsi ginjal transplantasi dan mencegah komplikasi jangka panjang," ujar Lydia dalam cara yang digelar PT Prodia Widyahusada Tbk dalam rangka memperingati World Kidney Day 2026.

Ia menambahkan bahwa faktor krusial lainnya meliputi kepatuhan terhadap terapi imunosupresif serta pengendalian faktor risiko seperti hipertensi dan diabetes secara teratur.

Melengkapi aspek medis tersebut, Bena Zaira, S.Si., M.Farm.Klin., selaku Product Specialist Prodia, menyoroti peran vital pemantauan laboratorium pascatransplantasi.

Parameter seperti pemeriksaan fungsi ginjal, profil lipid, hingga biomarker tambahan sangat diperlukan untuk membantu dokter mendeteksi potensi komplikasi lebih dini sebelum muncul gejala klinis.

“Pemantauan laboratorium secara berkala memungkinkan tenaga medis untuk mengevaluasi kondisi pasien secara lebih komprehensif dan menyesuaikan terapi yang diberikan agar fungsi ginjal tetap optimal,” jelas Bena.

Melalui seminar ini, Prodia memperkuat kolaborasi dengan komunitas pasien dan pemerhati kesehatan ginjal sebagai mitra strategis.

Upaya ini bertujuan meningkatkan literasi mengenai pentingnya deteksi dini dan pemantauan kesehatan yang berkelanjutan, terutama bagi individu yang telah menjalani transplantasi maupun mereka yang memiliki risiko tinggi.

Sebagai langkah konkret, sepanjang Maret 2026 Prodia menghadirkan program "ProHealthy Kidney". Program ini menawarkan paket pemeriksaan komprehensif yang mencakup kreatinin, Cystatin-C, rasio albumin-kreatinin urin, hingga profil lipid dengan harga khusus untuk mendukung masyarakat dalam memantau kesehatan ginjal mereka secara mandiri dan proaktif. (Z-1)