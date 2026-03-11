13 Dampak Kecanduan Game Online untuk Remaja

Headline
GAME online adalah permainan video yang dimainkan melalui jaringan internet sehingga pemain dapat berinteraksi dan bermain bersama orang lain secara real time dari berbagai tempat menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone.
Game online seperti Mobile Legends Bang Bang, Free Fire, atau PUBG Mobile memang sangat populer di kalangan remaja. Namun jika dimainkan secara berlebihan, hal ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif.
Terlalu sering bermain game dapat membuat remaja mengabaikan tugas sekolah dan belajar.
Menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, bahkan rabun.
Bermain game hingga larut malam dapat mengganggu pola tidur.
Kecanduan game dapat membuat remaja sulit fokus pada kegiatan lain.
Terlalu lama duduk bermain game dapat menyebabkan tubuh jarang bergerak.
Remaja yang kecanduan game sering lebih mudah marah atau frustrasi saat kalah.
Remaja bisa menjadi lebih tertutup dan jarang berinteraksi langsung dengan orang lain.
Kebiasaan bermain game terus-menerus dapat memicu Gaming Disorder.
Posisi duduk yang salah saat bermain game bisa menyebabkan sakit punggung atau leher.
Beberapa game memiliki pembelian item sehingga bisa membuat remaja boros.
Terlalu fokus pada game dapat menyebabkan stres atau kecemasan.
Remaja mungkin menunda pekerjaan rumah atau kegiatan penting lainnya.
Kecanduan game dapat membuat remaja lebih memilih dunia game dibanding kehidupan nyata.
Kecanduan game online pada remaja dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting untuk bermain game secara bijak dan tidak berlebihan agar tetap seimbang dengan kegiatan lain. (Z-4)
Sumber: kemkes, hellosehat
Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji kemungkinan adanya pembatasan terhadap permainan daring (game online), menyusul insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta
BNPT menemui adanya upaya sistematis kelompok berpaham radikal yang menyusup melalui gim online.
Soal Roblox, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta Iin Mutmainnah meminta para orangtua perketat pengawasan pada anak-anak.
KEKHAWATIRAN ini dilontarkan Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Mendikdasmen sempat melarang siswa bermain game Roblox karena permainan itu dinilai mengandung kekerasan.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa Roblox, seperti banyak platform digital dan game online lainnya, memiliki sisi positif dan negatif.
Game ini bisa dimainkan melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, tablet, atau konsol seperti PlayStation dan Xbox.
Game online sering kali melibatkan elemen kompetitif, sosial, atau kooperatif, dengan pemain yang dapat terhubung dan bermain bersama di seluruh dunia.
Selain hiburan, game online sering kali digunakan sebagai platform sosial di mana pemain dapat bertemu dan berinteraksi dengan teman atau orang baru dari berbagai belahan dunia.
