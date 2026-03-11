Berikut Dampak Kecanduan Game Online untuk Remaja(freepik)

GAME online adalah permainan video yang dimainkan melalui jaringan internet sehingga pemain dapat berinteraksi dan bermain bersama orang lain secara real time dari berbagai tempat menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone.

Game online seperti Mobile Legends Bang Bang, Free Fire, atau PUBG Mobile memang sangat populer di kalangan remaja. Namun jika dimainkan secara berlebihan, hal ini bisa menimbulkan berbagai dampak negatif.

Berikut 13 Dampak Kecanduan Game Online untuk Remaja

1. Menurunnya Prestasi Belajar

Terlalu sering bermain game dapat membuat remaja mengabaikan tugas sekolah dan belajar.

Baca juga : 15 Dampak Kecanduan Game Online

2. Gangguan Kesehatan Mata

Menatap layar terlalu lama dapat menyebabkan mata lelah, kering, bahkan rabun.

3. Kurang Tidur

Bermain game hingga larut malam dapat mengganggu pola tidur.

4. Menurunnya Konsentrasi

Kecanduan game dapat membuat remaja sulit fokus pada kegiatan lain.

Baca juga : 12 Bahaya Kecanduan Game Online

5. Kurang Aktivitas Fisik

Terlalu lama duduk bermain game dapat menyebabkan tubuh jarang bergerak.

6. Mudah Emosi

Remaja yang kecanduan game sering lebih mudah marah atau frustrasi saat kalah.

7. Mengurangi Interaksi Sosial

Remaja bisa menjadi lebih tertutup dan jarang berinteraksi langsung dengan orang lain.

8. Risiko Kecanduan Digital

Kebiasaan bermain game terus-menerus dapat memicu Gaming Disorder.

9. Gangguan Postur Tubuh

Posisi duduk yang salah saat bermain game bisa menyebabkan sakit punggung atau leher.

10. Pengeluaran Uang Berlebih

Beberapa game memiliki pembelian item sehingga bisa membuat remaja boros.

11. Menurunnya Kesehatan Mental

Terlalu fokus pada game dapat menyebabkan stres atau kecemasan.

12. Mengabaikan Tanggung Jawab

Remaja mungkin menunda pekerjaan rumah atau kegiatan penting lainnya.

13. Risiko Isolasi Sosial

Kecanduan game dapat membuat remaja lebih memilih dunia game dibanding kehidupan nyata.

Kecanduan game online pada remaja dapat berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting untuk bermain game secara bijak dan tidak berlebihan agar tetap seimbang dengan kegiatan lain. (Z-4)

Sumber: kemkes, hellosehat