Wacana Pemblokiran Gim Roblox Pemprov DKI Minta Orangtua Bekali Anak Ilmu dan Iman

Game online Roblox.(Dok. Microsoft Store)

KEPALA Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta Iin Mutmainnah meminta para orangtua di Jakarta lebih menjalankan fungsi keluarga kepada para anaknya. Hal ini merespons isu kekerasan dalam permainan atau game online Roblox dari ponsel yang tengah digemari anak-anak.

"Karena kita tidak bisa membatasi dinamika, keterbukaan informasi dan globalisasi yang bisa kita lakukan adalah membekali anak-anak dengan ilmu dan iman-takwa," kata Iin kepada awak media, Rabu (13/8).

Pihaknya akan terus menjalankan sosialisasi, edukasi, dan kampanye mengenai pentingnya peran keluarga sebagai wadah utama dalam membentuk kepribadian anak.

Baca juga : Ketua Komisi X DPR RI: Pemblokiran Roblox Opsi Terakhir

"Ketika seorang anak tumbuh di lingkungan keluarga yang menanamkan nilai agama, memberi contoh baik dan teladan serta memberikan pendidikan yang efektif, akan menjadikan seorang anak tumbuh kembang dengan baik, serta mengetahui mana yang baik dan mana dan buruk untuk dirinya," urai Iin.

Rencana pemerintah memblokir gim Roblox menimbulkan pro kontra. Menurut sejumlah pakar, larangan mengakses game online tidak cukup untuk melindungi anak. Butuh peran orangtua untuk mendampingi tumbuh kembang anak.

Rencana pemblokiran gim Roblox pertama kali disinggung Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti saat meninjau pemeriksaan kesehatan gratis di SD Negeri Cideng 02, Jakarta, 4 Agustus lalu. Di momen itu, ia mengingatkan siswa agar tidak terlalu lama bermain ponsel.

Baca juga : KPAI: Pemerintah Berwenang Blokir Roblox jika Langgar UU ITE

Ketika itu, sejumlah siswa mengungkapkan kegemaran bermain Roblox. Namun Abdul Mu’ti menyatakan anak-anak tidak boleh bermain Roblox karena banyak kekerasan dan kata-kata kasar di dalamnya.

“Kalau main HP tidak boleh menonton kekerasan, yang di situ ada berantemnya, di situ ada kata-kata yang jelek-jelek, jangan nonton yang tidak berguna ya. Nah yang main blok-blok (Roblox) tadi itu jangan main yang itu ya karena itu tidak baik ya,” kata Abdul Mu’ti, mengutip Antara.

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkap peluang Roblox diblokir jika konten kekerasan di dalamnya melewati batas. Tak hanya Roblox, gim daring lainnya yang menyuguhkan kekerasan juga bisa dilakukan.

"Apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik. Pemerintah mau melindungi generasi kita. Kalau memang itu mengandung unsur kekerasan, ya kita tutup," ujar Prasetyo. (H-3)