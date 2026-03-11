Waspada Penularan Campak saat Silaturahmi Lebaran

ilustrasi(Antara)

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit Measles atau campak saat melakukan kegiatan silaturahmi pada perayaan Idul Fitri. Menurut Ani, masyarakat sebaiknya menghindari kontak berlebihan dengan anak-anak, terutama bayi dan balita, karena kelompok usia tersebut memiliki daya tahan tubuh yang masih rentan terhadap infeksi.

“Salah satu pesannya adalah jangan suka memegang atau mencium anak-anak, terutama yang masih bayi dan balita, karena daya tahan tubuhnya masih sangat rentan,” kata Ani saat ditemui di kawasan Jakarta Timur, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus campak di Jakarta. Namun, penyakit tersebut telah terdeteksi di sejumlah wilayah di sekitar ibu kota sehingga masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan.

“Ini tetap menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama menjelang hari raya,” ujarnya.

Sebelumnya, dokter spesialis anak dari RSUD Pasar Rebo, Arifianto, menyampaikan bahwa penyakit campak masih sering ditemukan karena sebagian anak belum mendapatkan imunisasi secara lengkap.

Ia mengungkapkan bahwa hampir setiap pekan terdapat pasien anak yang harus mendapatkan perawatan intensif akibat komplikasi campak, bahkan hingga memerlukan ventilator di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU).

Menurut Arifianto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa campak sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh.

Karena itu, ia mengimbau para orang tua untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi secara lengkap agar tubuh memiliki antibodi yang cukup untuk melawan infeksi virus.

Ia juga menjelaskan bahwa vaksinasi penting untuk membantu tubuh anak mengenali berbagai virus dan bakteri. Dengan demikian, ketika terpapar penyakit, sistem kekebalan tubuh anak sudah siap untuk melawannya.