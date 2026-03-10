11 Manfaat Pala untuk Kesehatan, Bisa Menyegarkan Napas

Headline
PALA adalah rempah yang berasal dari biji buah pohon pala yang banyak digunakan sebagai bumbu masakan, bahan minuman, serta obat tradisional. Tanaman ini memiliki aroma khas dan rasa hangat sehingga sering dipakai untuk menambah cita rasa makanan.
Selain digunakan dalam masakan, pala juga dikenal memiliki berbagai manfaat kesehatan karena mengandung antioksidan, minyak atsiri, dan senyawa alami yang baik untuk tubuh.
Pala dapat membantu merangsang produksi enzim pencernaan sehingga makanan lebih mudah dicerna dan mengurangi masalah seperti kembung serta sembelit.
Pala memiliki efek menenangkan yang dapat membantu tubuh lebih rileks sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur.
Kandungan senyawa alami dalam pala dapat membantu meningkatkan fungsi otak serta menjaga daya ingat.
Pala mengandung senyawa anti inflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri sendi dan nyeri otot.
Kandungan antioksidan dalam pala membantu tubuh melawan radikal bebas serta meningkatkan daya tahan tubuh.
Pala dapat membantu mengontrol tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah sehingga baik untuk kesehatan jantung.
Pala sering digunakan dalam produk perawatan mulut karena dapat membantu mengurangi bau mulut.
Antioksidan dalam pala dapat membantu melawan tanda-tanda penuaan dini serta menjaga kulit tetap sehat.
Aroma pala memiliki efek menenangkan yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati.
Pala dipercaya dapat membantu proses detoksifikasi alami pada hati.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pala dapat membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Pala sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah kecil sebagai bumbu masakan atau campuran minuman herbal. Konsumsi berlebihan tidak dianjurkan karena dapat menimbulkan efek samping. (Z-4)
