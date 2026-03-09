Respons Kebutuhan Global, Psikologi Bisnis Berperan Penting dalam Pengelolaan Perusahaan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

KEBERADAAN psikologi bisnis sebagai cabang ilmu yang menggabungkan prinsip perilaku manusia dengan praktik bisnis untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan budaya kerja, dinilai penting dalam membantu pengelolaan perusahaan.

Psikologi bisnis memainkan peran penting dalam proses penilaian bakat dan pengembangan karyawan. Melalui tes psikologis, wawancara perilaku, dan analisis kepribadian, perusahaan dapat mengidentifikasi bakat potensial, mengelola penempatan yang efektif, dan merancang program pengembangan yang sesuai.

"Kami berharap program Magister Psikologi yang baru saja diluncurkan bisa melahirkan lulusan dengan sumber daya manusia (SDM) unggul bagi perusahaan, karena kami arahkan lebih pada sisi psikologi bisnis," ujar Rektor Universitas Pancasila (UP) Prof Adnan Hamid saat launching program Magister Psikologi UP, di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Adnan, peluncuran program Magister Psikologi UP kali ini juga untuk mengakomodasi lulusan-lulusan Fakultas Psikologi UP yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke level magister (S-2).

"Sebagai bagian dari fakultas, tentunya program S2 ini menjadi bagian penting dari perguruan tinggi yang saling menunjang. Mereka yang mau melanjutkan jenjang pendidikan S-2, bisa melanjutkannya pada program magister ini," terang Adnan.

Pada kesempatan itu, Dekan Fakultas Psikologi UP Prof Awaluddin Tjalla menegaskan komitmen Fakultas Psikologi UP untuk menggelar pendidikan bermutu serta menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan memberikan kontribusi bagi masyarakat luas.

Dia menerangkan selain untuk mengakomodasi lulusan S-1 Psikologi UP, program Magister Psikologi UP dinilai penting guna merespons kebutuhan pekerjaan dalam konteks global.

"Saat ini banyak lulusan psikologi yang dibutuhkan pekerjaan. Dengan fokus pada psikologi bisnis, kami bakal membekali lulusan S-2 dengan sertifikasi-sertifikasi bidang bisnis sehingga ini akan memiliki nilai lebih ketika mereka berkecimpung di perusahaan," tambahnya.

Ketua Program Studi Magister Psikologi Ayu Dwi Nindyati menjelaskan program Magister Psikologi UP yang memiliki kekhasan bidang psikologi bisnis itu, dalam proses perkuliahannya, mahasiswa bakal memperoleh kesempatan untuk menjalani program magang sesuai dengan bidang minat.

"Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Psikologi untuk membuka peluang bagi mahasiswa agar mengikuti berbagai program sertifikasi kompetensi teknis," pungkasnya.

Selain pembukaan program Magister Psikologi, Fakultas Psikologi UP juga menggelar studium generale yang mengundang Prof Seger Handoyo sebagai narasumber.

Dalam paparan berjudul Psikologi dari Perspektif Keilmuan, Regulasi, dan Praktiknya di Indonesia dan Global, Seger menekankan bahwa ilmu psikologi memiliki peran penting dalam mengajarkan cara berpikir yang sistematis serta kemampuan dalam pemecahan masalah.

"Pendalaman ilmu psikologi akan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaplikasikan ilmunya dalam berbagai peran di masyarakat," katanya. (H-2)