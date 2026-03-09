11 Bahaya Sering Dengar Musik Pakai Earphone

Headline
EEARPHONE adalah perangkat audio kecil yang digunakan dengan cara dimasukkan atau ditempelkan ke telinga untuk mendengarkan suara dari perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, atau pemutar musik.
Earphone berfungsi untuk menghasilkan suara secara langsung ke telinga pengguna, sehingga orang lain di sekitar tidak terganggu oleh suara yang didengarkan.
Volume suara yang terlalu keras dapat merusak sel-sel rambut halus di telinga sehingga pendengaran menjadi berkurang.
Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, kerusakan pada telinga bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen.
Mendengarkan musik terlalu keras dapat menyebabkan telinga berdenging atau mendengar suara seperti siulan.
Earphone yang jarang dibersihkan dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri yang memicu infeksi.
Penggunaan earphone terlalu lama dapat menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman pada telinga.
Earphone dapat mendorong kotoran telinga masuk lebih dalam sehingga menumpuk.
Terlalu sering memakai earphone dapat membuat seseorang sulit fokus pada lingkungan sekitar.
Menggunakan earphone saat berjalan atau berkendara dapat membuat seseorang tidak mendengar suara kendaraan atau peringatan di sekitarnya.
Suara yang terlalu keras dan penggunaan lama dapat memicu pusing atau sakit kepala.
Mendengarkan musik dengan earphone sebelum tidur terlalu lama dapat mengganggu kualitas tidur.
Kebiasaan terus-menerus memakai earphone dapat membuat seseorang sulit beraktivitas tanpa mendengarkan musik.
Mendengarkan musik dengan earphone sebaiknya dilakukan dengan volume sedang dan waktu terbatas agar kesehatan telinga tetap terjaga. Disarankan mengikuti aturan 60 per 60, yaitu maksimal 60 persen volume selama 60 menit. (Z-4)
Sumber: alodokter, hellosehat
