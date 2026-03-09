Berikut Bahaya Sering Dengar Musik Pakai Earphone(freepik)

EEARPHONE adalah perangkat audio kecil yang digunakan dengan cara dimasukkan atau ditempelkan ke telinga untuk mendengarkan suara dari perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, atau pemutar musik.

Earphone berfungsi untuk menghasilkan suara secara langsung ke telinga pengguna, sehingga orang lain di sekitar tidak terganggu oleh suara yang didengarkan.

Berikut 11 Bahaya Sering Dengar Musik Pakai Earphone

1. Menurunkan kemampuan pendengaran

Volume suara yang terlalu keras dapat merusak sel-sel rambut halus di telinga sehingga pendengaran menjadi berkurang.

2. Risiko tuli permanen

Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, kerusakan pada telinga bisa menyebabkan gangguan pendengaran permanen.

3. Telinga berdenging

Mendengarkan musik terlalu keras dapat menyebabkan telinga berdenging atau mendengar suara seperti siulan.

4. Infeksi telinga

Earphone yang jarang dibersihkan dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri yang memicu infeksi.

5. Nyeri pada telinga

Penggunaan earphone terlalu lama dapat menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman pada telinga.

6. Penumpukan kotoran telinga

Earphone dapat mendorong kotoran telinga masuk lebih dalam sehingga menumpuk.

7. Gangguan konsentrasi

Terlalu sering memakai earphone dapat membuat seseorang sulit fokus pada lingkungan sekitar.

8. Meningkatkan risiko kecelakaan

Menggunakan earphone saat berjalan atau berkendara dapat membuat seseorang tidak mendengar suara kendaraan atau peringatan di sekitarnya.

9. Menimbulkan pusing atau sakit kepala

Suara yang terlalu keras dan penggunaan lama dapat memicu pusing atau sakit kepala.

10. Gangguan tidur

Mendengarkan musik dengan earphone sebelum tidur terlalu lama dapat mengganggu kualitas tidur.

11. Ketergantungan pada earphone

Kebiasaan terus-menerus memakai earphone dapat membuat seseorang sulit beraktivitas tanpa mendengarkan musik.

Mendengarkan musik dengan earphone sebaiknya dilakukan dengan volume sedang dan waktu terbatas agar kesehatan telinga tetap terjaga. Disarankan mengikuti aturan 60 per 60, yaitu maksimal 60 persen volume selama 60 menit. (Z-4)

