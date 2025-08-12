12 Bahaya Sering Pakai Earphone

Headline
EARPHONE adalah perangkat audio kecil yang digunakan untuk mendengarkan suara secara pribadi, biasanya dimasukkan atau ditempelkan ke telinga.
Earphone mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang bisa langsung diterima oleh telinga pengguna tanpa mengganggu orang di sekitar.
Paparan suara keras secara terus-menerus dapat merusak sel rambut di telinga bagian dalam, yang tidak bisa diperbaiki.
Gejala berupa dengungan atau siulan di telinga yang sering muncul setelah mendengarkan suara keras.
Earphone yang kotor atau dipinjamkan ke orang lain dapat membawa bakteri atau jamur yang memicu infeksi.
Earphone menutup saluran telinga sehingga kotoran terdorong masuk lebih dalam.
Terlalu lama memakai earphone dapat menyebabkan iritasi atau peradangan pada telinga.
Suara keras dan tekanan fisik dari earphone dapat memicu ketegangan di kepala.
Telinga bagian dalam juga mengatur keseimbangan tubuh, dan kerusakannya bisa membuat mudah pusing.
Kesulitan mendengar suara pelan atau membedakan nada setelah pemakaian lama.
Menggunakan earphone di jalan bisa membuat tidak sadar dengan suara sekitar, seperti klakson atau peringatan.
Bahan earphone tertentu dapat menyebabkan alergi atau iritasi kulit.
Mendengar suara terlalu lama membuat telinga lelah dan memicu ketidaknyamanan.
Ledakan suara mendadak atau volume ekstrem dapat langsung merobek membran gendang telinga.
Kalau mau aman, ada aturan 60 per 60 yang disarankan dokter THT, yakni dengarkan musik maksimal 60 persen volume selama 60 menit, lalu istirahatkan telinga. (Z-4)
Penggunaan earphone dalam waktu yang lama dengan volume kencang biasanya dilakukan untuk mendengarkan musik.
Paparan suara dengan volume tinggi dalam durasi yang lama dapat mengganggu pembuluh darah ke arah koklea sehingga berisiko menyebabkan kerusakan telinga.
Paparan suara dengan volume tinggi dalam durasi yang lama dapat mengganggu pembuluh darah ke arah koklea sehingga berisiko menyebabkan kerusakan telinga.
