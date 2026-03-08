Misi DART NASA Berhasil Mengubah Orbit Asteroid, Pertama Kali dalam Sejarah Manusia

Teleskop Luar Angkasa Hubble menangkap dua ekor debu yang terlontar dari sistem asteroid Didymos-Dimorphos beberapa hari setelah pesawat ruang angkasa DART milik NASA menabrak asteroid yang lebih kecil.(Dok NASA, ESA, Jian-Yang Li (PSI), Joe Depasquale (STScI))

ILMUWAN dari Jet Propulsion Laboratory (JPL) NASA telah mengonfirmasi sebuah pencapaian luar biasa dalam pertahanan planet. Misi Double Asteroid Redirection Test (DART), yang sengaja ditabrakkan ke asteroid Dimorphos pada September 2022, terbukti telah mengubah orbit objek tersebut secara permanen.

Karena Dimorphos terikat secara gravitasi dengan asteroid yang lebih besar bernama Didymos, tabrakan ini tidak hanya mengubah lintasan bulan kecil tersebut, tetapi juga menggeser orbit seluruh sistem biner tersebut saat mengelilingi Matahari. Fenomena ini menandai pertama kalinya dalam sejarah umat manusia sebuah objek buatan manusia mampu mengubah jalur benda langit di luar angkasa secara terukur.

Apa itu DART?

DART atau Double Asteroid Redirection Test adalah misi luar angkasa pertama yang dirancang, dibangun, dan dioperasikan oleh Laboratorium Fisika Terapan Johns Hopkins untuk Kantor Koordinasi Pertahanan Planet NASA. Inti dari misi ini adalah pengujian teknologi "penabrak kinetik" untuk melihat apakah kita bisa membelokkan asteroid yang berpotensi berbahaya bagi Bumi.

Thomas Statler, ilmuwan utama untuk benda kecil sistem surya di Markas Besar NASA di Washington, menekankan signifikansi temuan ini, “Ini adalah perubahan kecil pada orbitnya, tetapi jika diberikan waktu yang cukup, perubahan kecil sekalipun dapat berkembang menjadi defleksi yang signifikan.”

Bagaimana Cara Kerja DART dalam Mengubah Orbit?

Mekanisme di balik perubahan orbit ini melibatkan prinsip fisika yang disebut faktor peningkatan momentum. Saat pesawat ruang angkasa DART menghantam Dimorphos, tabrakan tersebut melontarkan awan besar puing-puing berbatu ke luar angkasa. Lontaran material ini memberikan dorongan eksplosif tambahan pada asteroid, mirip dengan daya dorong roket.

Penelitian menunjukkan bahwa periode orbit Dimorphos saat mengelilingi Didymos memendek sebanyak 33 menit. Dampak benturan tersebut mengeluarkan begitu banyak material sehingga turut mengubah periode orbit sistem biner tersebut saat mengelilingi Matahari sebesar 0,15 detik.

Berdasarkan analisis tim peneliti, dampak dari puing-puing yang terlempar ini sebenarnya "melipatgandakan kekuatan" dari energi transfer pesawat ruang angkasa itu sendiri. Rahil Makadia, penulis utama studi dari University of Illinois Urbana-Champaign, menjelaskan bahwa kecepatan orbit sistem biner tersebut berubah sekitar 11,7 mikron per detik.

Ia menambahkan, “Seiring berjalannya waktu, perubahan sekecil itu dalam gerakan asteroid dapat membuat perbedaan antara objek berbahaya yang menabrak atau meleset dari planet kita.”

Untuk mengukur perubahan presisi ini, para peneliti harus melacak okultasi bintang, momen ketika asteroid melintas tepat di depan sebuah bintang dan menghalangi cahayanya sejenak. Peneliti sangat mengandalkan kondisi cuaca dan perjalanan ke daerah terpencil untuk melakukan observasi ini.

Risiko dan Strategi Pertahanan Masa Depan

Meskipun sistem asteroid Didymos dan Dimorphos tidak memberikan ancaman bagi Bumi sebelum maupun sesudah tabrakan, eksperimen ini memberikan data krusial mengenai risiko dan cara penanganannya di masa depan. Kunci utama dari keberhasilan pertahanan planet adalah deteksi dini.

Oleh karena itu, NASA saat ini sedang membangun misi Near-Earth Object (NEO) Surveyor, sebuah teleskop survei ruang angkasa generasi berikutnya yang khusus dirancang untuk menemukan objek-objek yang paling sulit dideteksi, seperti asteroid gelap dan komet yang tidak memantulkan banyak cahaya. Dengan kemampuan mendeteksi ancaman jauh sebelum mereka mendekat, manusia dapat mengirim penabrak kinetik seperti DART untuk melakukan koreksi jalur yang diperlukan. (Nadhira Izzati A/E-4)