Cara Mengatasi Anak Picky Eater Menurut Dokter Spesialis Anak

MENGHADAPI anak yang sangat pemilih makanan atau picky eater sering kali menjadi tantangan besar bagi orang tua. Rasa khawatir akan kurangnya asupan nutrisi sering kali berujung pada paksaan saat makan, yang justru bisa memperburuk keadaan.
Dokter spesialis anak, Ian Suryadi Suteja, membagikan kiat praktis bagi orang tua untuk mengatasi kebiasaan ini tanpa stres. Kuncinya terletak pada pengenalan tekstur dan metode bertahap yang disebut sensory food hierarchy.
Dalam diskusi kesehatan di Jakarta, Jumat (6/3/2026), dr. Ian menyarankan orang tua untuk memanfaatkan sensory play atau permainan sensorik. Metode ini melibatkan berbagai tekstur makanan untuk melatih kepekaan indra anak.
"Kita atasi dulu picky eater-nya, boleh lakukan misalnya sensory play dengan berbagai macam tekstur (makanan). Cari segala macam ide-ide sensory play setiap harinya ada. Kemudian, Anda boleh belajar tentang sensory food hierarchy," kata dr. Ian.
Menerapkan metode sensory food hierarchy membantu anak mengenal makanan melalui berbagai tahapan interaksi yang tidak menekan. Dokter lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menyampaikan bahwa orang tua dapat mulai dengan meletakkan makanan yang tidak disukai anak di dalam piring setiap hari.
Tujuannya adalah agar anak terbiasa melihat makanan tersebut tanpa merasa dipaksa untuk memakannya. Dalam proses ini, anak biasanya akan melalui beberapa fase:
"Kalau dia picky eater, misalnya anaknya tidak mau makan daging sama sekali, tiap hari Anda harus kasih daging di dalam piring. Suruh anak lihat terus, perkara dia tidak mau makan tidak apa-apa, yang penting tiap hari dibiasakan ada di situ. Lama-lama anak terbiasa melihat, pasti penasaran," ujarnya.
Selain faktor kebiasaan, dr. Ian juga menyarankan orang tua untuk memastikan apakah anak mengalami alergi susu sapi. Hal ini sering ditemukan pada anak-anak yang memiliki kecenderungan pemilih makanan.
Menurutnya, banyak orang tua mengklaim anaknya alergi susu sapi, namun setelah diperiksa secara medis ternyata tidak terbukti. Padahal, susu tinggi kalori yang sering dibutuhkan anak susah makan biasanya mengandung protein susu sapi.
Untuk memastikannya, dr. Ian membagikan metode observasi mandiri bagi orang tua:
Konsultasikan selalu kondisi kesehatan anak dengan dokter spesialis untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan penanganan nutrisi yang tepat. (Ant/H-3)
