BMKG Sebut Musim Kemarau 2026 Lebih Kering dari Normal, Cek Daftar Daerah Terdampak!

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait kondisi iklim tahun ini. Musim kemarau di Indonesia pada 2026 diprediksi akan berlangsung lebih lama dan memiliki tingkat kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2025.

Kemarau Datang Lebih Awal

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa pergeseran pola cuaca tahun ini akan membuat sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim kemarau lebih cepat dari biasanya.

"Diprediksi di sebagian besar wilayah Indonesia, datangnya akan lebih maju. Kemudian juga nanti akan lebih panjang ya. Ini kalau bahasa awamnya bahwa di tahun 2026 itu relatif lebih kering daripada tahun 2025," ujar Faisal di Kantor BMKG Jakarta seperti dikutip dari Antara, Rabu (4/3).

Awal musim kering ini diprediksi akan menyapa 114 zona musim mulai April 2026, lalu secara bertahap meluas ke wilayah lain pada Mei dan Juni.

Daftar Wilayah yang Terancam Kekeringan Ekstrem

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengungkapkan bahwa sebanyak 451 zona musim akan mengalami kondisi "di bawah normal" atau cenderung lebih kering dari biasanya.

"Sedangkan kondisi-kondisi yang perlu kita waspadai yaitu kondisi daerah-daerah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal," tutur Ardhasena.

Berikut adalah wilayah-wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemarau kering:

Sumatera : Aceh, sebagian Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung.

: Aceh, sebagian Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Jawa & Bali-Nusa Tenggara : Sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTB, dan sebagian NTT.

: Sebagian besar Pulau Jawa, Bali, NTB, dan sebagian NTT. Kalimantan : Kalbar, sebagian Kalteng, Kalsel, dan Kaltim.

: Kalbar, sebagian Kalteng, Kalsel, dan Kaltim. Sulawesi : Sebagian besar Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Gorontalo bagian tengah, hingga sebagian Sulut.

: Sebagian besar Sulsel, Sultra, Sulbar, Sulteng, Gorontalo bagian tengah, hingga sebagian Sulut. Indonesia Timur: Sebagian besar Maluku dan Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, serta wilayah Pegunungan Papua dan Papua Selatan.

