Mudik Lebih Nyaman dan Stylish, Pertamina Siapkan Lesehan Enduro dan Bengkel Siaga 2026

TRADISI mudik kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Perjalanan pulang kampung bukan lagi sekadar rutinitas tahunan, tetapi momen quality time yang direncanakan dengan matang demi kenyamanan dan keselamatan keluarga. Menyambut arus mudik tahun ini, PT Pertamina Lubricants meluncurkan Program Ramadan Idul Fitri (RAFI) pada 4 Maret 2026 dengan konsep layanan yang lebih komprehensif.

Dalam peluncuran tersebut, VP Marketing PT Pertamina Lubricants Nugroho Setyo Utomo menegaskan bahwa mudik memiliki nilai emosional yang kuat bagi masyarakat Indonesia.

“Mudik itu selalu jadi momen kita berbagi kenangan dengan keluarga. Momen kita merapatkan kehangatan dengan keluarga. Karena biasanya kita sibuk dan jarang bertemu. Ini adalah momen yang kita harapkan bisa memberikan kenangan yang berharga,” ujar Nugroho.

Program RAFI 2026 dibangun atas tiga pilar utama: aktivasi digital, program tanggung jawab sosial, serta layanan langsung di jalur mudik. Dari sisi digital, Pertamina Lubricants menghadirkan kampanye “Saatnya Hujan Rezeki” dengan total hadiah puluhan juta rupiah melalui kompetisi media sosial seperti Sahur Enduro, Sahur Fastron, dan Sahur Meditran. Program ini mendorong masyarakat membagikan pengalaman servis kendaraan sebelum mudik.

Di jalur darat, konsep Lesehan Enduro dan Serambi Fastron menjadi daya tarik utama. Fasilitas ini tak sekadar rest area biasa. Pemudik dapat menikmati potong rambut gratis, pijat refleksi, WiFi gratis, takjil, area bermain anak, hingga layanan ganti oli dan servis ringan. Pendekatan ini mencerminkan perubahan pola pikir bahwa perjalanan aman harus tetap nyaman dan menyenangkan.

Nugroho menekankan pentingnya manajemen kondisi fisik pengemudi. “Jangan sampai memaksakan diri. Istirahat lima sampai dua puluh menit itu jauh lebih baik daripada memaksakan diri dan berisiko kecelakaan,” katanya.

Ia juga menyoroti kesadaran teknis kendaraan sebagai bagian dari gaya hidup berkendara yang bertanggung jawab. “Banyak orang tidak pernah membaca manual kendaraan. Padahal spesifikasi oli, tekanan ban, itu semua berpengaruh pada keamanan. Salah satu penyebab kecelakaan adalah kendaraan tidak dalam kondisi prima,” jelasnya.

Program Bengkel Persiapan Mudik akan dimulai pada 6–7 Maret 2026, sementara Bengkel Siaga Mudik beroperasi pada 14–20 Maret 2026 di berbagai titik Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Pemeriksaan meliputi penggantian oli, pengecekan wiper, tekanan ban, serta komponen keselamatan lainnya.

“Kami ingin hadir bukan hanya menjual produk, tetapi memastikan setiap perjalanan keluarga Indonesia lebih aman dan nyaman,” tegas Nugroho.

Dengan pergerakan pemudik nasional yang dalam beberapa tahun terakhir mencapai ratusan juta orang, pendekatan berbasis pengalaman, keselamatan, dan kenyamanan menjadi kebutuhan. Melalui RAFI 2026, Pertamina Lubricants mencoba menghadirkan wajah baru mudik: aman, stylish, dan penuh makna kebersamaan. (P-3)