Pemerintah Mulai Reforestasi 2.557 Hektare Tesso Nilo, Menhut Raja Antoni: Era Prabowo Jadi Titik Balik

RESTORASI di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo resmi dimulai. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut hal ini sebagai bagian dari upaya pemulihan ekosistem yang telah lama menghadapi berbagai persoalan.
“Alhamdulillah hari ini kita memulai melakukan reforestasi, menghijaukan kembali, menghutankan kembali Taman Nasional Tesso Nilo. Ini adalah rangkaian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan kembali ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo,” ujar Menhut Raja Antoni di Taman Nasional Tesso Nilo, Selasa (3/3).
Menhut Raja Antoni mengatakan persoalan Tesso Nilo bukanlah masalah baru, melainkan persoalan yang sudah berlangsung lama dan bersifat kompleks. Raja Antoni menyebut kini, di bawah kepemimpinan Penerintahan Prabowo Subianto persoalan Tesso Nilo dapat terurai,
“Persoalan Tesso Nilo ini adalah persoalan yang sudah menahun, bukan persoalan yang terjadi kemarin sore. Persoalan yang sudah melapuk, karena memang sudah akut. Namun alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto persoalan ini mulai dapat kita urai,” kata Raja Antoni.
Ia menjelaskan, beberapa bulan lalu pemerintah telah melakukan relokasi lahan bagi masyarakat yang sebelumnya berkebun di kawasan tersebut. Langkah ini diambil sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pemusnahan sawit di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo.
“Teman-teman yang berkebun di Tesso Nilo mendapat lahan pengganti sebagai bagian dari upaya kita mencari titik temu, bukan titik tengkar. Mengurai persoalan, bukan menambah kusut benang yang memang sudah kusut,” tegasnya.
Target reforestasi 2026 ini mencakup 2.557 hektare dengan dukungan lintas sektor. Kegiatan launching reforestasi dilakukan di area seluas ±400 hektare dengan penanaman 2.000 bibit pohon, sebagai tahap awal dari total target pemulihan seluas 69.000 hektare.
Kegiatan launching reforestasi dan penanaman ini turut dihadiri Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Plt Gubernur Riau SF Haryanto, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriono.
“Insyaallah dengan dukungan semua pihak, terutama Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kajati, Pak Kapolda, Pak Bupati, seluruh stakeholder yang ada, Taman Nasional Tesso Nilo yang sangat kaya dan terkenal di dunia ini akan dapat kita pulihkan. Insyaallah anak cucu kita bisa mendapat anugerah dari apa yang kita kerjakan hari ini,” pungkas Raja Juli Antoni. (Ant/P-3)
