12 Bahaya Kurang Konsumsi Sayur saat Puasa

SAYUR adalah bahan makanan yang berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, buah, atau akar yang kaya vitamin, mineral, serat, dan antioksidan.
Mengonsumsi sayur setiap hari sangat dianjurkan agar kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi. Saat puasa, asupan makan terbatas hanya saat sahur dan berbuka.
Kurang serat membuat pencernaan tidak lancar dan BAB menjadi sulit.
Sayur mengandung vitamin dan mineral penting yang membantu menjaga energi tubuh.
Beberapa sayur mengandung air tinggi yang membantu menjaga cairan tubuh.
Vitamin seperti vitamin C dan A membantu menjaga sistem imun tetap kuat.
Serat membantu memperlambat penyerapan gula sehingga kadar gula lebih terkontrol.
Serat membuat kenyang lebih lama. Tanpa sayur, rasa lapar bisa datang lebih cepat.
Kurang sayur bisa membuat kamu cenderung makan berlebihan saat berbuka.
Antioksidan dalam sayur membantu menjaga kesehatan kulit.
Serat membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah.
Kurangnya asupan nutrisi bisa memengaruhi fokus dan daya pikir.
Kurang serat bisa menyebabkan perut kembung atau tidak nyaman.
Nutrisi dalam sayur membantu mendukung proses metabolisme tubuh.
Baiknya, konsumsi sayur saat sahur dan berbuka, pilih sayur berkuah agar sekaligus membantu hidrasi, serta kombinasikan dengan buah dan protein agar nutrisi seimbang. (Z-4)
Sumber: antara, halodoc
