Berikut Bahaya Kurang Konsumsi Sayur saat Puasa(freepik)

SAYUR adalah bahan makanan yang berasal dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, buah, atau akar yang kaya vitamin, mineral, serat, dan antioksidan.

Mengonsumsi sayur setiap hari sangat dianjurkan agar kebutuhan nutrisi tubuh tetap terpenuhi. Saat puasa, asupan makan terbatas hanya saat sahur dan berbuka.

Berikut 12 Bahaya Kurang Konsumsi Sayur saat Puasa

1. Sembelit

Kurang serat membuat pencernaan tidak lancar dan BAB menjadi sulit.

2. Mudah Lemas

Sayur mengandung vitamin dan mineral penting yang membantu menjaga energi tubuh.

3. Dehidrasi Lebih Cepat

Beberapa sayur mengandung air tinggi yang membantu menjaga cairan tubuh.

4. Daya Tahan Tubuh Menurun

Vitamin seperti vitamin C dan A membantu menjaga sistem imun tetap kuat.

5. Gula Darah Tidak Stabil

Serat membantu memperlambat penyerapan gula sehingga kadar gula lebih terkontrol.

6. Mudah Lapar

Serat membuat kenyang lebih lama. Tanpa sayur, rasa lapar bisa datang lebih cepat.

7. Berat Badan Tidak Terkontrol

Kurang sayur bisa membuat kamu cenderung makan berlebihan saat berbuka.

8. Kulit Kusam

Antioksidan dalam sayur membantu menjaga kesehatan kulit.

9. Risiko Kolesterol Naik

Serat membantu mengontrol kadar kolesterol dalam darah.

10. Konsentrasi Menurun

Kurangnya asupan nutrisi bisa memengaruhi fokus dan daya pikir.

11. Gangguan Pencernaan

Kurang serat bisa menyebabkan perut kembung atau tidak nyaman.

12. Metabolisme Melambat

Nutrisi dalam sayur membantu mendukung proses metabolisme tubuh.

Baiknya, konsumsi sayur saat sahur dan berbuka, pilih sayur berkuah agar sekaligus membantu hidrasi, serta kombinasikan dengan buah dan protein agar nutrisi seimbang. (Z-4)

Sumber: antara, halodoc