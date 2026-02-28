16 Tips Menghilangkan Bau Mulut saat Puasa Paling Ampuh

A- A+

BAU mulut adalah kondisi ketika napas seseorang mengeluarkan aroma tidak sedap dari rongga mulut. Kondisi ini bisa terjadi sementara atau berlangsung lama, tergantung penyebabnya.

Bau mulut bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu. Jika berlangsung lama dan tidak membaik, sebaiknya konsultasikan ke tenaga medis.

Berikut 16 Tips Menghilangkan Bau Mulut saat Puasa

1. Sikat Gigi Secara Rutin

Sikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur agar sisa makanan tidak menumpuk.

2. Bersihkan Lidah

Gunakan pembersih lidah karena bakteri penyebab bau sering menempel di sana.

3. Gunakan Obat Kumur

Pilih obat kumur bebas alkohol agar tidak membuat mulut semakin kering.

4. Perbanyak Minum Air saat Sahur dan Berbuka

Cukupi cairan agar mulut tidak kering sepanjang hari.

5. Hindari Makanan Berbau Tajam

Batasi bawang putih, petai, jengkol, dan makanan terlalu berminyak saat sahur.

6. Konsumsi Buah dan Sayur

Apel, mentimun, dan sayuran hijau membantu membersihkan mulut secara alami.

7. Kurangi Makanan Manis

Gula bisa mempercepat pertumbuhan bakteri di mulut.

8. Jangan Lewatkan Sahur

Perut kosong terlalu lama bisa memicu bau mulut lebih kuat.

9. Gunakan Benang Gigi

Membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan yang sulit dijangkau sikat gigi.

10. Periksa Kesehatan Gigi Secara Berkala

Karang gigi atau gigi berlubang bisa menjadi penyebab utama bau mulut.

11. Hindari Rokok

Merokok memperparah bau mulut dan mengurangi produksi air liur.

12. Konsumsi Yogurt

Yogurt mengandung probiotik yang membantu mengurangi bakteri penyebab bau.

13. Berkumur Air Garam

Dilakukan setelah sahur untuk membantu membunuh bakteri.

14. Kunyah Daun Mint saat Berbuka

Memberi efek segar alami pada mulut.

15. Atur Pola Makan Seimbang

Hindari makanan terlalu pedas dan tinggi lemak.

16. Jaga Kesehatan Lambung

Masalah asam lambung juga bisa memicu bau mulut saat puasa.

Jika bau mulut tidak hilang meski sudah menjaga kebersihan, bisa jadi ada masalah pada gigi dan gusi, sinus, atau lambung. Menjaga kebersihan mulut dan pola makan sehat adalah kunci utama agar tetap percaya diri saat berpuasa. (Z-4)

