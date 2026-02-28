16 Tips Menghilangkan Bau Mulut saat Puasa Paling Ampuh

Headline
BAU mulut adalah kondisi ketika napas seseorang mengeluarkan aroma tidak sedap dari rongga mulut. Kondisi ini bisa terjadi sementara atau berlangsung lama, tergantung penyebabnya.
Bau mulut bukan hanya soal kebersihan, tapi juga bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan tertentu. Jika berlangsung lama dan tidak membaik, sebaiknya konsultasikan ke tenaga medis.
Sikat gigi setelah sahur dan sebelum tidur agar sisa makanan tidak menumpuk.
Gunakan pembersih lidah karena bakteri penyebab bau sering menempel di sana.
Pilih obat kumur bebas alkohol agar tidak membuat mulut semakin kering.
Cukupi cairan agar mulut tidak kering sepanjang hari.
Batasi bawang putih, petai, jengkol, dan makanan terlalu berminyak saat sahur.
Apel, mentimun, dan sayuran hijau membantu membersihkan mulut secara alami.
Gula bisa mempercepat pertumbuhan bakteri di mulut.
Perut kosong terlalu lama bisa memicu bau mulut lebih kuat.
Membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan yang sulit dijangkau sikat gigi.
Karang gigi atau gigi berlubang bisa menjadi penyebab utama bau mulut.
Merokok memperparah bau mulut dan mengurangi produksi air liur.
Yogurt mengandung probiotik yang membantu mengurangi bakteri penyebab bau.
Dilakukan setelah sahur untuk membantu membunuh bakteri.
Memberi efek segar alami pada mulut.
Hindari makanan terlalu pedas dan tinggi lemak.
Masalah asam lambung juga bisa memicu bau mulut saat puasa.
Jika bau mulut tidak hilang meski sudah menjaga kebersihan, bisa jadi ada masalah pada gigi dan gusi, sinus, atau lambung. Menjaga kebersihan mulut dan pola makan sehat adalah kunci utama agar tetap percaya diri saat berpuasa. (Z-4)
Sumber: rspondokindah, alodokter
