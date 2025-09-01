Kemenag Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa

Menteri Agama Nasaruddin Umar(Dok Kemenag)

DIREKTORAT Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Minggu (31/8) malam menggelar Istiqasah dan doa bersama untuk keselamatan bangsa. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian spiritual sekaligus ikhtiar kebangsaan dalam menjaga kedamaian, persatuan, dan keselamatan Indonesia.

Acara doa bersama ini dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar, didampingi Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, dan Direktur Pesantren Basnang Said. Ikut bergabung juga, jajaran Ditjen Pendidikan Islam serta para pimpinan Pondok Pesantren di Indonesia.

Nasaruddin Umar menegaskan bahwa doa memiliki kekuatan besar dalam menyatukan hati umat dan menguatkan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan.

“Bangsa ini dibangun bukan hanya dengan kerja keras, tetapi juga dengan doa. Melalui Istiqasah, kita berharap Allah SWT senantiasa melindungi negeri ini, memberikan kedamaian, dan menjauhkan dari segala bencana,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Senin (1/9).

“Doa adalah senjata paling ampuh untuk memohonkan perlindungan dari segala hal buruk dan memohon kekuatan dan pertolongan-Nya,” sambungnya.

Di tempat yang sama, Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyampaikan bahwa doa bersama ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas, spiritualitas, dan kekuatan doa bagi bangsa. “Doa dari para kiai, santri, dan seluruh umat beriman adalah energi besar untuk ketahanan bangsa. Kegiatan yang meneguhkan peran pesantren sebagai benteng moral dan spiritual bangsa,” jelasnya.

Menurut Amien Suyitno, istighasah merupakan munajat di tengah ujian yang tengah dihadapi bangsa dengan berupaya menyerahkan urusan hanya kepada Allah. Selain itu, istighasah juga menjadi upaya untuk memberikan ketenangan hati dan jiwa di tengah persoalan yang terjadi. (H-2)