Laznas Syarikat Islam Raih Baznas Award 2025 untuk Pengumpulan Dana Palestina Terbaik

Ilustrasi(Dok Baznas)

LAZNAS Syarikat Islam membuktikan keseriusannya dalam pengumpulan dana kemanusiaan terhadap Palestina. Lembaga yang baru didirikan akhir tahun 2024 ini amat serius memberikan perhatian terhadap Palestina. Terbukti dengan diraihnya penghargaan Baznas Awar 2025 untuk kategori Pengumpulan Dana Palestina Terbaik.

Diketahui Laznas Syarikat Islam bahkan menyediakan dana khusus untuk pembangunan Kampung Syarikat Islam di Gaza Palestina. Dana-dana mereka berikan mulai dari lembaga Baznas hingga Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Laznas Syarikat Islam Menerima Penghargaan di BAZNAS Awards 2025 Kategori Pengumpul Palestina Terbaik.Penghargaan BAZNAS Awards 2025 berlangsung bersamaan momentum Rakornas BAZNAS 2025 yang di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (28/8/25).

Dalam kesempatan kali ini, hadir mewakili Laznas Syarikat Islam adalah Eko Kurnia Saputra, Direktur Penghimpunan dan Kerjasama. BAZNAS Awards 2025 ini bukan hanya sebuah penghargaan dan apresiasi yang diterima, namun juga sebuah kepercayaan besar pada Laznas Syarikat Islam sebagai salah satu LAZ tingkat nasional yang terus berkinerja baik dan terus bertumbuh dengan pesat terutama dalam pengumpulan donasi bagi saudara-saudara kita di Palestina.

Ketua Baznas, Prof. Noor Achmad, MA, menyampaikan bahwa melalui Rakornas dan BAZNAS Awards 2025, BAZNAS meneguhkan peran zakat sebagai instrumen penting pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi umat, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Ketua Baznas juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dunia usaha, dan masyarakat harus semakin kuat untuk membangun bangsa yang berkeadilan dan sejahtera serta BAZNAS berkomitmen akan terus mendukung kemerdekaan Palestina.

Di moment ini juga, Laznas Syarikat Islam memohon do'a terbaik dari semuanya agar mampu menjadi lembaga yang terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang serta Semoga terus mampu berkontribusi dan menguatkan sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, media, dunia usaha, asosiasi pengelola zakat, kampus, lembaga zakat lain, serta masyarakat secara luas.

Laznas Syarikat Islam berada di naungan organisasi Syarikat Islam, dimana ketua nya DAvid Chalik dan Sekretaris Jenderal Deva Rachman sedangkan Bendahara Jahuddin. (H-2)