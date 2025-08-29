Dukung Gerakan Zakat, Sejumlah Menteri dan Gubernur Raih BAZNAS Awards 2025

Baznas gelar BAZNAS Awards 2025(Doc Baznas)

BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggelar BAZNAS Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, serta mitra strategis yang dinilai berkontribusi besar dalam mendukung penguatan gerakan zakat di Indonesia.

Acara BAZNAS Awards 2025 ini menjadi rangkaian dari Rapat Kerja Nasional (Rakornas) BAZNAS RI 2025 yang digelar di Jakarta, Kamis (28/8/2025). Acara tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., beserta jajaran pimpinan BAZNAS RI.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menyampaikan, capaian BAZNAS saat ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan berbagai pihak.

Menurutnya, sinergi dengan kementerian, lembaga, perusahaan, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi faktor penting dalam memperkuat peran BAZNAS di tengah masyarakat.

“BAZNAS ini besar itu karena Bapak Ibu semuanya. Tanpa bantuan para menteri, lembaga, dan kementerian, UPZ-UPZ, serta perusahaan-perusahaan, BAZNAS tidak akan mencapai seperti yang sekarang ini,” ujar Kiai Noor.

Kiai Noor menambahkan bahwa BAZNAS sangat bangga bisa memberikan penghargaan terhadap sejumlah kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan walikota. Menurutnya, dukungan dari pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan gerakan zakat.

“Demikian juga tanpa bantuan para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia juga tidak akan seperti sekarang. Justru andalan di daerah itu gubernur, bupati, dan walikota, sehingga apa yang Bapak Ibu berikan ini sangat besar bagi BAZNAS,” ucap Kiai Noor.

Kiai Noor juga mengapresiasi dukungan DPR RI dan Kementerian Luar Negeri, serta menegaskan arahan Presiden RI menjadi energi besar bagi BAZNAS untuk terus berinovasi, terutama dalam memperluas manfaat zakat bagi masyarakat.

“Demikian juga dari mitra-mitra kami dari Kementerian Luar Negeri, dari DPR, apa yang Bapak Ibu berikan kepada BAZNAS sangat luar biasa. Kami sangat terharu dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden,” katanya.

Lebih lanjut, Kiai Noor menegaskan komitmen BAZNAS dalam mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat.

“Tanpa kehadiran para menteri, kepala badan, kepala lembaga, UPZ, perusahaan, kami tidak akan bisa memperkuat BAZNAS. Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, Mas Gibran, sangat luar biasa. Delapan cita yang dicanangkan insya Allah menjadi tonggak sejarah, dan BAZNAS tidak ingin ketinggalan dari Asta Cita tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Kemenpora, Dwijayanto Sarosa Putera, juga menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima.

“Alhamdulillah pada hari ini saya mewakili Mas Menteri dalam rangka menerima penghargaan dari BAZNAS RI terkait pejabat negara pendukung zakat. Dan saya secara pribadi sangat mendukung apa yang dilakukan Mas Menteri ini,” ujar Dwijayanto.

Dwijayanto berharap agar kerja sama antara Kemenpora dan BAZNAS terus berlanjut. Menurutnya, sinergi tersebut sangat penting untuk memperkuat ekonomi umat.

“Betapa penting peran zakat dalam menggalakkan ekonomi umat terutama dalam membantu dan menolong yang fakir dan miskin guna meningkatkan kesejahteraan umat,” jelasnya. (Adv)