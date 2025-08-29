Terima Baznas Awards 2025, Komeng Ajak Masyarakat Salurkan Zakat Lewat Baznas

Baznas Awards 2025.(Dok. Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menggelar Baznas Awards 2025 sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam memperkuat gerakan zakat di Indonesia. Salah satu penerimanya adalah komedian senior Alfiansyah Bustami atau Komeng.

Acara ini menjadi rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas RI 2025 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (28/8), dan dihadiri Ketua Baznas RI, Noor Achmad, beserta jajaran pimpinan Baznas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Komeng mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui Baznas yang dinilainya memiliki banyak program nyata untuk membantu masyarakat. Ia menegaskan bahwa zakat yang dikelola dengan baik dapat memberi manfaat luas, bukan hanya bagi mustahik, tetapi juga bagi pembangunan bangsa.

“Jangan lupa berzakat ya. Banyak program-program Baznas yang bermanfaat. Tadi saya baru dengar ada satu pekerja di luar negeri itu bisa kuliah sampai sarjana. Wah, itu top lah. Pokoknya zakat banyak membantu menyejahterakan dan menjadikan orang biasa menjadi orang,” ujar Komeng.

Komeng menjadi salah satu publik figur penerima penghargaan Baznas Awards 2025. Selain dirinya, ada pula Harabdu Tohar alias Bedu serta desainer Ivan Gunawan yang turut mendapat apresiasi bergengsi tersebut.

Baznas Awards merupakan ajang tahunan untuk memberikan penghargaan kepada individu, lembaga, pemerintah daerah, hingga mitra strategis yang dinilai berkontribusi besar dalam penguatan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia.

Acara ini tidak hanya menyoroti kepedulian para artis terhadap gerakan zakat, tetapi juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah, lembaga amil zakat, insan media, tokoh masyarakat, serta mitra strategis yang mendukung program-program Baznas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. (Z-10)