Di Acara BAZNAS Awards 2025, Ivan Gunawan Donasikan Rp2 Miliar untuk Palestina

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
DESAINER dan selebritas, Ivan Gunawan kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama dengan menyalurkan donasi sebesar Rp2 miliar untuk masyarakat Palestina melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Penyerahan ini dilakukan bertepatan dengan kehadiran pria yang akrab disapa Igun ini, dalam BAZNAS Awards 2025, di acara itu ia juga menerima penghargaan Tokoh Publik Gerakan Cinta Zakat.
Mengenai penghargaan yang diterimanya, Ivan Gunawan menyampaikan rasa syukur dan kebahagiaannya. Ia menekankan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pengakuan pribadi, tetapi simbol dedikasi untuk semua pihak yang berkomitmen menebar manfaat bagi sesama.
“Alhamdulillah, hari ini saya menerima penghargaan dari BAZNAS Awards 2025 sebagai Tokoh Publik Gerakan Cinta Zakat. Sebuah kehormatan yang saya dedikasikan bukan untuk diri saya semata, melainkan untuk perjuangan kita semua dalam menebar manfaat bagi sesama,” ujar Ivan Gunawan, di Jakarta, Kamis (28/08/2025).
Donasi Rp2 miliar tersebut berasal dari hasil penjualan busana dalam rangkaian acara “Love Go For Humanity”, yang digelar di Margo City, Depok, dan dilanjutkan roadshow di sejumlah kota lainnya. Igun menegaskan bahwa sejak awal dirinya meniatkan seluruh keuntungan dari karya tersebut untuk kepedulian sosial dan dipercayakan sepenuhnya kepada BAZNAS.
“Dan yang paling penting adalah hari ini saya menyalurkan sebesar Rp2 miliar dari hasil penjualan busana yang saya buat lewat event Love Go For Humanity. Insyaallah bersama BAZNAS, hasil Rp2 miliar tersebut akan segera disalurkan untuk sahabat-sahabat kita di Palestina,” ujarnya.
Igun menambahkan bahwa penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menyalurkan kebaikan melalui jalur yang tepercaya. “Ini bukan soal saya, tapi soal bagaimana kita bisa menyalurkan kebaikan secara nyata dan bermanfaat untuk orang lain,” katanya.
BAZNAS menegaskan bahwa penghargaan dan donasi ini menjadi momentum untuk mendorong lebih banyak tokoh publik dan masyarakat luas berpartisipasi dalam program zakat, infak, sedekah, dan aksi kemanusiaan dengan jaminan penyaluran yang amanah dan profesional.
Melalui langkah ini, Ivan Gunawan berharap dapat menginspirasi masyarakat untuk memanfaatkan karya dan pengaruh masing-masing sebagai sarana berbagi kebaikan, sekaligus menegaskan peran BAZNAS sebagai lembaga zakat yang terpercaya dan tepat sasaran. (RO/Z-2)
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam perkara 97/PUU-XXII/2024
Keberadaan media menjadi jembatan penting yang memungkinkan program-program BAZNAS lebih dikenal luas serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI memiliki fleksibilitas dalam membantu masyarakat.
Baznas) RI menganugerahkan penghargaan kepada 906 penggerak zakat, baik lembaga maupun perorangan, atas kontribusi nyata mereka dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Plt. Deputi Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan peran strategis zakat dalam pembangunan nasional.
Melalui Program Join Action Palestina 2025, Lazismu bekerjasama dengan POROZ (Perkumpulan Organisasi Pengelola Zakat) mengajak masyarakat untuk turut serta membantu masyarakat Palestina.
KETUA Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas), Noor Achmad mengatakan bahwa bantuan masyarakat Indonesia mempunyai arti yang sangat besar bagi diplomasi Palestina di dunia internasional.
Total penghimpunan dana yang tercatat mencapai Rp105.823.262.242, mengalami kenaikan signifikan hingga 157% dibanding tahun 2023.
MyFundAction membantu penyediaan air bersih Water Tank, distribusi 100 paket daging siap saji, kelas bimbingan edukasi pendidikan, layanan kesehatan untuk masyarakat Palestina.
D’Cost mengajak seluruh Seafood Lovers (pelanggan setia D’Cost) untuk ikut berdonasi pada 22 September 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved