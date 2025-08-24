Mawlid Funwalk, Menag Ajak Warga Sambut Maulid dengan Menjaga Toleransi

Headline
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan maulid merupakan momentum istimewa karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad saw. Menurutnya, Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam semesta.
Ia pun mengajak masyarakat menyambut maulid dengan penuh kegembiraan sebagai wujud persatuan, keharmonisan, dan toleransi bangsa Indonesia.
“Pada pagi hari ini, mari kita menyambut hari peringatan maulid dengan gembira ria. Buktikan bahwa Indonesia adalah negara yang utuh, negara yang sangat harmonis, dan negara yang sangat damai dan toleran,” kata Menag saat membuka Car Free Day (CFD) Mawlid Funwalk di Jakarta (24/8).
Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengajak umat Islam memperingati maulid Rasul dengan suka cita, melalui kegiatan positif, serta memperbanyak selawat. Ia juga menekankan pentingnya menguatkan gagasan ekoteologi dengan membumikan selawat dan merawat alam semesta.
“Konsep ini mampu menggeser pola pikir atau mindset kita dari ego-teologi yang berpusat pada diri sendiri menuju ekoteologi yang berorientasi pada kelestarian alam,” terang Abu.
Kegiatan itu merupakan pembuka rangkaian Blissful Mawlid 1447 Hijriah yang digelar Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama (Kemenag). Selain funwalk, rangkaian Blissful Mawlid 1447 H akan berlangsung hingga 2 Oktober 2025. Agenda meliputi Penais Award dan keterlibatan Kemenag pada Musabaqah Hifzil Quran (MHQ) Internasional Disabilitas Netra. (M-3)
PELAYANAN surat izin mengemudi (SIM) keliling Polres Klaten, kini digelar di arena car free day (CFD) Jalan Pemuda Klaten, sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin, ruas yang biasa digunakan untuk CFD, akan dijadikan lintasan BTN Jakim 2025.
KEPOLISIAN Resor Klaten, Jawa Tengah, menggelar pelayanan publik terpadu di arena car free day (CFD), Jalan Pemuda, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (22/6).
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar membagikan bibit pohon secara simbolis kepada peserta Car Free Day (CFD) Syiar Muharam 1447 Hijriah.
MAULID Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ternyata sejak dulu dirayakan oleh penduduk kota suci Mekah dan Madinah. Bahkan tradisi itu berjalan hingga ratusan tahun.
MAULID Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dirayakan umat Islam di berbagai tempat bahkan sejak dahulu. Para penduduk Mekah dan Madinah pada waktu dulu juga merayakan Maulid Nabi.
LAGU selawat berjudul Mahalul Qiyam (Simtudduror) yang dibawakan sejumlah artis menjadi trending ketiga di Youtube pada Senin (16/9). Selawat ini dirilis pada Rabu (11/9).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat Islam untuk menampilkan teladan utama atau uswah hasanah yang terkait dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Setidaknya tercatat ada 12 tradisi maulid Nabi di Nusantara. Apa saja itu?
