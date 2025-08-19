Ciri-ciri Menopause: Gejala, Penyebab, dan Dampaknya

Ciri-ciri menapouse.(Freepik)

Menopause adalah fase alami dalam kehidupan setiap perempuan yang menandai berakhirnya siklus menstruasi secara permanen. Umumnya, menopause terjadi pada usia 45-55 tahun, tetapi beberapa wanita bisa mengalaminya lebih cepat atau lebih lambat.

Memahami ciri-ciri menopause sangat penting agar setiap perempuan dapat mempersiapkan diri secara fisik maupun mental.

Apa Itu Menopause?

Menopause adalah kondisi ketika ovarium berhenti melepaskan sel telur dan produksi hormon estrogen serta progesteron menurun secara signifikan. Menopause biasanya didiagnosis ketika seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut.

Ciri-ciri Menopause yang Umum Dialami

Menstruasi menjadi tidak teratur (lebih pendek atau panjang).

Volume darah bisa lebih sedikit atau lebih banyak.

Lama-kelamaan menstruasi berhenti sepenuhnya.

2. Gejala Fisik Menopause

Hot flashes: sensasi panas tiba-tiba pada tubuh.

Keringat malam: sering mengganggu kualitas tidur.

Insomnia atau sulit tidur.

Perubahan berat badan, biasanya meningkat.

Vagina kering, sehingga hubungan seksual bisa terasa tidak nyaman.

Perubahan pada kulit dan rambut, menjadi lebih kering atau menipis.

3. Gejala Psikologis

Perubahan suasana hati (mood swing).

Mudah cemas atau merasa depresi.

Konsentrasi dan daya ingat berkurang.

4. Dampak Jangka Panjang

Osteoporosis: tulang menjadi rapuh karena penurunan estrogen.

Peningkatan risiko penyakit jantung.

Cara Mengatasi Gejala Menopause

Walau menopause tidak bisa dicegah, gejalanya dapat dikendalikan dengan beberapa cara:

Menjalani gaya hidup sehat: rutin olahraga, konsumsi makanan bergizi seimbang.

Menjaga kualitas tidur.

Mengurangi stres dengan relaksasi atau meditasi.

Konsultasi ke dokter untuk terapi hormon bila diperlukan.

Kesimpulan

Menopause adalah fase alami yang dialami oleh setiap perempuan. Ciri-ciri menopause dapat meliputi perubahan siklus menstruasi, gejala fisik seperti hot flashes, hingga perubahan psikologis.

Mengenali tanda-tanda menopause sejak dini membantu perempuan menyiapkan strategi untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental di masa transisi ini. (Z-10)

