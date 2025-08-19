Ciri-ciri Menopause: Gejala, Penyebab, dan Dampaknya

Headline
Menopause adalah fase alami dalam kehidupan setiap perempuan yang menandai berakhirnya siklus menstruasi secara permanen. Umumnya, menopause terjadi pada usia 45-55 tahun, tetapi beberapa wanita bisa mengalaminya lebih cepat atau lebih lambat.
Memahami ciri-ciri menopause sangat penting agar setiap perempuan dapat mempersiapkan diri secara fisik maupun mental.
Menopause adalah kondisi ketika ovarium berhenti melepaskan sel telur dan produksi hormon estrogen serta progesteron menurun secara signifikan. Menopause biasanya didiagnosis ketika seorang perempuan tidak mengalami menstruasi selama 12 bulan berturut-turut.
Walau menopause tidak bisa dicegah, gejalanya dapat dikendalikan dengan beberapa cara:
Menopause adalah fase alami yang dialami oleh setiap perempuan. Ciri-ciri menopause dapat meliputi perubahan siklus menstruasi, gejala fisik seperti hot flashes, hingga perubahan psikologis.
Mengenali tanda-tanda menopause sejak dini membantu perempuan menyiapkan strategi untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental di masa transisi ini. (Z-10)
Bagi perempuan, penurunan gairah seks setelah usia 50 tahun sangat berkaitan dengan fase menopause.
Pada masa menopause tubuh membutuhkan protein, serat, kalsium, serta vitamin B, C, dan D yang berkualitas
Perubahan hormon saat menopause bisa memicu kenaikan berat badan dan risiko penyakit kronis. Simak panduan diet sehat menopause berikut.
Hot flashes adalah sensasi panas yang tiba-tiba muncul pada tubuh bagian atas, terutama pada wajah, leher, dan dada. Kondisi ini sering terjadi selama masa menopause.
Veozah merupakan pengobatan yang disetujui FDA untuk gejala vasomotor sedang hingga berat, istilah medis untuk sekelompok gejala menopause seperti berkeringat malam dan hot flashes.
