Manfaat Robot TKR dalam Operasi Penggantian Sendi Lutut

(MI)

TEKNOLOGI semakin memegang peran penting dalam dunia kedokteran, khususnya bidang bedah ortopedi. Salah satu terobosan yang kini mulai banyak digunakan di rumah sakit terkemuka ialah robot TKR (total knee replacement).

Sistem robotik canggih itu dirancang untuk membantu dokter bedah melakukan operasi penggantian sendi lutut dengan tingkat presisi yang sangat tinggi. Operasi TKR bertujuan menggantikan sendi lutut yang rusak akibat osteoartritis atau cedera lain dan kini dapat dilakukan dengan bantuan robot untuk hasil yang lebih akurat dan minim invasif.

"Penggunaan robot dalam TKR meningkatkan ketepatan dalam memotong tulang dan menempatkan implan secara presisi sesuai dengan anatomi pasien masing-masing. Hal ini dapat mempercepat pemulihan, mengurangi rasa nyeri pascaoperasi, serta meningkatkan umur implan lutut," jelas Prof. Dr. dr. Ismail Hadi Soebroto Dilogo, Sp.OT. Subsp.P.L (K) Subspesialis Panggul dan Lutut di Siloam Hospitals Mampang dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8).

Dengan teknologi navigasi real-time, robot ini bekerja sebagai asisten yang memastikan semua prosedur dilakukan dengan standar terbaik. Namun, keputusan klinis tetap berada di tangan dokter bedah, sehingga kolaborasi antara keahlian manusia dan kecanggihan mesin menciptakan kombinasi optimal untuk hasil operasi yang superior.

Teknologi ini dipilih karena mampu memberikan presisi tinggi yang sulit dicapai dengan metode konvensional. Robot memetakan anatomi lutut secara detail dan membantu dokter menyesuaikan posisi implan secara optimal untuk setiap pasien.

Ada sejumlah kelebihan robot TKR dibanding metode konvensional. Berikut detailnya.

• Pemulihan lebih cepat. Jika metode konvensional biasanya memungkinkan pasien mulai berjalan setelah 1–2 hari, dengan robotic TKR banyak pasien dapat mulai latihan pergerakan di hari yang sama pascaoperasi.

• Sayatan lebih kecil dan minim invasif. Ini mengurangi risiko perdarahan dan infeksi.

• Durasi operasi lebih efisien berkat perencanaan akurat dan panduan navigasi real-time.

• Nyeri pascaoperasi lebih ringan karena trauma jaringan lebih minim.

Banyak orang menunda operasi lutut karena khawatir akan rasa sakit, waktu pemulihan lama, atau hasil yang tidak optimal. Teknologi robotic TKR menjawab semua kekhawatiran ini dengan akurasi yang lebih tinggi, risiko kesalahan yang sangat minim, dan proses yang lebih nyaman. Dengan demikian, pasien dapat menjalani operasi dengan rasa tenang, mengetahui bahwa prosedur dilakukan sesuai standar internasional. (I-2)