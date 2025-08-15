Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Mengenal Navigasi Robotik untuk Penggantian Sendi Lutut

Wisnu Arto Subari
15/8/2025 11:32
Mengenal Navigasi Robotik untuk Penggantian Sendi Lutut
(MI/HO)

CORI Robotic Surgical System adalah teknologi navigasi robotik canggih untuk prosedur penggantian sendi lutut, baik parsial maupun total. Dengan teknologi ini, dokter dapat melakukan pemetaan struktur anatomi lutut pasien secara real-time tanpa harus melalui proses CT scan sebelum operasi.

"Robot lutut ini dilengkapi dengan pisau bedah pintar yang bisa membantu dokter mencapai presisi lebih tinggi dalam memotong dan menempatkan implan sesuai dengan anatomi unik setiap pasien. Hasilnya, prosedur jadi lebih akurat, masa pemulihan lebih cepat, dan dengan hasil yang lebih optimal," papar Erwin Suyanto, Public Relations Mandaya Hospital Group, dalam keterangannya, Jumat (15/8).

Di samping itu, Cori menjadi satu-satunya robot bedah lutut yang disetujui oleh FDA (Food and Drug Administration) Amerika Serikat untuk operasi revisi lutut, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengganti sebagian atau seluruh implan lutut yang lama dengan implan yang baru. 

Robot Cori juga menggunakan implan lutut dari Smith+Nephew, yaitu Oxinium yang dikenal akan ketahanannya hingga 30 tahun. 

Menurut Erwin, pihaknya berhasil melakukan 100 operasi lutut robotik dalam 10 bulan. "Beberapa pasien bukan cuma bisa berjalan lagi, bahkan mereka kembali berolahraga berat seperti tenis," lanjutnya. (I-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Wisnu Arto Subari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved