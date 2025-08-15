(MI/HO)

CORI Robotic Surgical System adalah teknologi navigasi robotik canggih untuk prosedur penggantian sendi lutut, baik parsial maupun total. Dengan teknologi ini, dokter dapat melakukan pemetaan struktur anatomi lutut pasien secara real-time tanpa harus melalui proses CT scan sebelum operasi.

"Robot lutut ini dilengkapi dengan pisau bedah pintar yang bisa membantu dokter mencapai presisi lebih tinggi dalam memotong dan menempatkan implan sesuai dengan anatomi unik setiap pasien. Hasilnya, prosedur jadi lebih akurat, masa pemulihan lebih cepat, dan dengan hasil yang lebih optimal," papar Erwin Suyanto, Public Relations Mandaya Hospital Group, dalam keterangannya, Jumat (15/8).

Di samping itu, Cori menjadi satu-satunya robot bedah lutut yang disetujui oleh FDA (Food and Drug Administration) Amerika Serikat untuk operasi revisi lutut, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mengganti sebagian atau seluruh implan lutut yang lama dengan implan yang baru.

Robot Cori juga menggunakan implan lutut dari Smith+Nephew, yaitu Oxinium yang dikenal akan ketahanannya hingga 30 tahun.

Menurut Erwin, pihaknya berhasil melakukan 100 operasi lutut robotik dalam 10 bulan. "Beberapa pasien bukan cuma bisa berjalan lagi, bahkan mereka kembali berolahraga berat seperti tenis," lanjutnya. (I-2)