Bangunan Tahan Gempa Jadi Kunci Mitigasi Gempa

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menegaskan bahwa penguatan bangunan adalah salah satu kunci mitigasi bencana gempa bumi. Ia berharap masyarakat bisa lebih menyadari dan secara mandiri mulai membuat bangunan yang tahan gempa.

"Untuk mitigasi dan antisipasi gempa sebenarnya tidak ada selain penguatan bangunan agar lebih tahan gempa. BNPB juga selalu melakukan edukasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakat bisa melakukan penguatan bangunan dengan cara sederhana, bisa dilakukan oleh pemilik rumah sendiri. Itu juga tidak berbiaya mahal," ujar Abdul.

Sebagaimana diketahui, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), pada Minggu (17/8). Akibat gempa itu, sebanyak 45 unit rumah mengalami kerusakan dan satu orang meninggal dunia.

Sebagai langkah tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengirimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) dari Jakarta untuk melakukan kaji cepat kebutuhan dan dampak, serta mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan darurat.

"Selain melakukan penanganan darurat, BNPB juga memastikan kebutuhan untuk masyarakat terdampak dapat terpenuhi dengan baik dengan membawa dukungan awal berupa logistik dasar," kata Abdul Muhari saat dihubungi, Senin (18/8).

BNPB pun mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang serta mengikuti arahan dan informasi resmi dari BPBD setempat. Selain itu, warga juga disarankan melakukan pemeriksaan mandiri terhadap kondisi bangunan setelah gempa bumi.

"Warga diminta untuk mematuhi rambu evakuasi dan menjauhi daerah tebing yang rawan gerakan tanah, terutama saat hujan. Hal ini sebagai langkah pencegahan bencana ikutan pascagempa," tuturnya. (E-3)