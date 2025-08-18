Gempa M5,2 Guncang Bitung, tidak Berpotensi Tsunami

Ilustrasi.(freepik.com)

GEMPA bumi berkekuatan magnitudo 5,2 mengguncang Kota Bitung, Sulawesi Utara, Senin (18/8/2025). BMKG kemudian memperbarui parameter gempa menjadi M5,0. Gempa berpusat di laut dan dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, menjelaskan gempa tektonik tersebut terjadi pada pukul 17.05 WIB atau 18.05 Wita. Episenter gempa berada di laut, tepatnya 64 kilometer tenggara Bitung, dengan kedalaman awal 44 kilometer yang kemudian diperbarui menjadi 42 kilometer.

“Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa dangkal akibat subduksi lempeng Laut Maluku. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki pergerakan naik (thrust fault),” kata Daryono melalui laporan resmi di Manado.

BMKG mencatat, getaran gempa dirasakan di wilayah Manado dan Bitung dengan intensitas III MMI, atau setara dengan getaran nyata di dalam rumah, seperti truk besar yang sedang melintas.

Hingga pukul 18.30 Wita, monitoring BMKG mendeteksi tiga kali gempa susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M4,0.

Meski tidak berpotensi tsunami, BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada. Warga diminta tidak mudah percaya pada isu yang tidak jelas sumbernya serta menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa.

“Pastikan kondisi bangunan aman sebelum kembali masuk rumah. Informasi resmi hanya bersumber dari BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi,” tegas Daryono. (H-1)