Ilustrasi: Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Tapanuli Tengah Sumut(Akun x BMKG)

GEMPA bumi bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Kamis (7/8) pukul 22.29 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di kedalaman 60 kilometer.

Gempa mengguncang sejumlah daerah beberapa saat dengan skala intensitas II-IV MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seakan-akan truk berlalu).

Daerah tersebut meliputi Doloksanggul, Pandan, Sibolga dan Sarudik dengan skala intensitas IV MMI. Kemudian Sidikalang dan Gunung Sitoli Sumatera Utara dengan skala intensitas III MMI.

Meski cukup terasa, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG melalui akun resmi X, Kamis (7/8)malam.

Hingga kini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban akibat gempa. Namun, BMKG mengimbau warga di sekitar wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan tidak panik. (P-4)