Gempa Magnitudo 5,3 Guncang Tapanuli Tengah Sumut

Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
GEMPA bumi bermagnitudo 5,3 mengguncang wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Kamis (7/8) pukul 22.29 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pusat gempa berada di kedalaman 60 kilometer.
Gempa mengguncang sejumlah daerah beberapa saat dengan skala intensitas II-IV MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah dan terasa seakan-akan truk berlalu).
Daerah tersebut meliputi Doloksanggul, Pandan, Sibolga dan Sarudik dengan skala intensitas IV MMI. Kemudian Sidikalang dan Gunung Sitoli Sumatera Utara dengan skala intensitas III MMI.
Meski cukup terasa, gempa tersebut dipastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
“Tidak berpotensi tsunami,” tulis BMKG melalui akun resmi X, Kamis (7/8)malam.
Hingga kini, belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban akibat gempa. Namun, BMKG mengimbau warga di sekitar wilayah terdampak untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan dan tidak panik. (P-4)
Gempa ini terjadi akibat aktivitas deformasi batuan di dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi ke bawah lempeng Eurasia.
Rekaman CCTV saat gempa besar mengguncang Myanmar memperlihatkan gerakan patahan yang melengkung.
OTORITAS wilayah Sakhalin, Rusia, menerbitkan status keadaan darurat di Distrik Severo-Kurilsk menyusul gempa bumi dahsyat dan ancaman tsunami susulan.
Gempa bermagnitudo 5,4 mengguncang gugusan Kepulauan Tokara di Prefektur Kagoshima, Jepang barat daya, pada Sabtu (5/7).RR
Badan Meteorologi Jepang (JMA) membantah keterkaitan antara rangkaian gempa bumi dan ramalan bencana yang muncul di sebuah cerita manga karya Ryo Tatsuki dengan judul The Future I Saw.
LEBIH dari 356.000 warga Jepang diperintahkan untuk melakukan evakuasi setelah gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 8,8 mengguncang Semenanjung Kamchatka di Rusia.
AKTIVITAS belajar mengajar di sejumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Talaud, Rabu (30/7) diliburkan menyusul peringatan dini tsunami.
PEMERINTAH di wilayah kepulauan Pasifik, termasuk Guam dan Kepulauan Mariana Utara, tengah bersiap menghadapi dampak tsunami.
PERINGATAN tsunami diberlakukan di Jepang setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,8 mengguncang wilayah Rusia pada Rabu (30/7).
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan peringatan dini tsunami setelah terjadinya gempa bumi tektonik bermagnitudo 8,7.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved