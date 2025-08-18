Nikmati Pemandangan Keindahan Langit lewat Simulasi

Ilustrasi, simulasi langit(Freepik)

PLANET apa saja yang bisa terlihat dari Bumi saat ini? Melalui grafik yang dikutip dari langitselatan.com, dapat dilihat simulasi langit yang ditampilkan secara langsung dalam waktu nyata atau real time.

Simulasi ini memperlihatkan posisi matahari, bulan, planet-planet, dan pluto dari perspektif di Bandung. Meskipun demikian, data di Bandung ini tidak berbeda jauh dari wilayah lain di Indonesia.

Melalui simulasi ini, dapat diketahui secara langsung kapan setiap benda langit terbit, mencapai titik tertinggi (transit), hingga akhirnya terbenam kembali.

Grafik terbit, transit, dan terbenam

Grafik pertama, menampilkan informasi mengenai waktu terbit dan terbenam masing-masing benda langit, sekaligus ketika mereka mencapai puncak ketinggian (transit) di langit.

Dari tampilan ini, dapat diketahui kapan suatu objek berada di atas cakrawala, sehingga siap untuk diamati.

Misalnya, dapat dilihat bahwa planet-planet dalam seperti merkurius dan venus selalu terbenam segera setelah matahari terbenam, atau terbit sedikit sebelum matahari terbit.

Grafik posisi di langit selatan

Grafik kedua menampilkan posisi berbagai benda langit jika dilihat ke arah selatan, dengan timur berada di sisi kiri dan barat di sisi kanan.

Grafik ini membantu memahami kapan benda-benda langit tampak berdekatan atau berjajar, serta kapan mereka berada cukup tinggi di atas cakrawala, sehingga lebih mudah untuk diamati.

Di balik simulasi

Perhitungan data untuk simulasi ini dilakukan menggunakan bahasa Python dengan pustaka Skyfield dan Numpy.

Dari perhitungan tersebut memberikan gambaran yang akurat secara real-time, sehingga para pengamat langit dapat merencankan momen terbaik untuk melakukan observasi maupun sekedar menikmati pemandangan keindahan langit.

Melalui simulasi ini, dapat diperkirakan kapan waktu matahari akan terbenam atau bulan akan terbit, dan juga dapat memahami pola pergerakan planet dari hari ke hari.

