DBD, Alasan Nyamuk Lebih Berbahaya dari Hewan Buas, Kenali Pencegahannya dengan 3M Plus

NYAMUK merupakan penyebab kematian terbanyak daripada hewan buas. Sebab, nyamuk merupakan hewan vektor pembawa demam berdarah Dengue (DBD) yang menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup serius dan dapat mengancam nyawa.

Dikutip dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) penyakit DBD adalah penyakit yang diakibatkan oleh adanya gigitan nyamuk aedes Aegypti yang sangat identik dengan musim hujan di daerah tropis atau subtropis. Hal ini dikarenakan genangan air yang ada pada lubang atau barang-barang bekas akibat hujan menjadi tempat berkembang biak nyamuk.

Penting bagi masyarakat untuk melakukan berbagai pencegahan yang dapat menghambat atau menghentikan perkembang biakan nyamuk di sekitar lingkungan, salah satu yang disarankan Kemenkes yakni masyarakat melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN). Jika tidak ditangani dengan baik, DBD bisa menyebabkan komplikasi yang cukup parah, bahkan berpotensi menyebabkan kematian.

Cara Mencegah DBD :

Berikut ini adalah cara mencegah DBD yang dapat kita lakukan secara bersama di lingkungan sekitar kita dengan PSN. Langkah ini biasa disebut dengan 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia.

Selain 3 M diatas yang dimaksud pada poin Plus antara lain;

1. Menanam tanaman yang dapat menangkal nyamuk

2. Memeriksa tempat-tempat yang digunakan untuk penampungan air

3. Memelihara ikan pemakan jentik nyamuk

4. Menggunakan obat anti nyamuk

5. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi yang ada di rumah

6. Melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara bersama

7. Meletakkan pakaian yang telah digunakan dalam wadah yang tertutup

8. Memberikan larvasida pada penampungan air yang susah untuk dikuras

9. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar



Gejala DBD

Gejala DBD yang perlu diketahui masyarakat seperti demam hingga 40 derajat celcius yang diikuti dengan rasa sakit kepala parah, serta nyeri otot dan sendi hingga area di belakang mata.

Apabila kita merasakan atau menemukan orang disekitar kita mengalami gejala tersebut, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dai petugas kesehatan. (H-4)