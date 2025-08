CPA Australia Jalin Kerja Sama dengan Jaringan Universitas Muhammadiyah untuk Kembangkan Talenta Akuntansi

CPA Australia resmi menjalin kerja sama dengan 26 Universitas Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia, yang tersebar dari Aceh hingga Papua, guna mendukung pengembangan talenta akuntasi. (MI/HO)

CPA Australia resmi menjalin kerja sama dengan 26 Universitas Muhammadiyah dan Aisyiyah di seluruh Indonesia, yang tersebar dari Aceh hingga Papua, guna mendukung pengembangan talenta akuntasi.

Kolaborasi ini menindaklanjuti perjanjian induk yang ditandatangani pada 2024 bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah untuk mendukung pengembangan talenta akuntasi dan menjadikan akuntansi sebagai profesi unggulan pilihan di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah.

Penandatanganan dilakukan bersama Fakultas Ekonomi dan Bisnis masing-masing kampus dengan dukungan dari Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (AFEB PTMA).

Baca juga : Mapel Koding dan KA Kini Sah di Sekolah

Langkah ini menandai hubungan kemitraan pertama CPA Australia dengan jaringan perguruan tinggi di Indonesia.

Kolaborasi ini sekaligus menjadi momen peluncuran regional perdana program BRIGHT (Bringing the Future of Accounting to Universities) di luar Pulau Jawa yang memperluang jangkauannya ke Indonesia Timur.

CPA Australia telah hadir di ASEAN selama 70 tahun. Indonesia menjadi pasar strategis sejak lembaga ini membuka kantor perwakilan di Jakarta pada 2011.

Baca juga : Kwik Kian Gie Meninggal, Muhammadiyah : Indonesia Kehilangan Sosok Nasionalis Tulen

“Kami sangat senang dengan langkah konkret ini, yang memungkinkan CPA Australia memainkan peran penting dalam literasi keuangan di Universitas-Universitas di Indonesia,” ujar Kepala Regional CPA Australia untuk Asia Tenggara Priya Terumalay FCPA.

Tahun lalu, CPA Australia menginisiasi program Bright yang sukses besar di Pulau Jawa melalui serangkaian sesi yang melibatkan para praktisi industri akuntansi.

Program ini telah menjangkau lebih dari 50 universitas di wilayah Jabodetabek, Bandung, Malang, Surabaya dan Yogyakarta.

Lebih dari 1.500 mahasiswa dan akademisi turut serta, mendapatkan wawasan langsung dari profesional mengenai perubahan ekspektasi terhadap profesi akuntasi di tengah dunia yang berkembang pesat.

“Dengan keberadaan kami yang sudah mapan di Jawa, kami merasa ini saat yang tepat untuk menfokuskan perhatian pada potensi besar di Indonesia Timur. Kami bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menghadirkan Program Bright kepada mahasiswa sarjana akuntansi di Makassar dan Sulawesi Selatan dengan menggandeng perusahaan-perusahaan terkemuka untuk berbagi wawasan tentang keuangan dan akuntasi di era disrupsi saat ini,” jelas Priya.

Priya menambahkan, “Dengan memfasilitasi transfer pengetahuan industri kepada mahasiswa, kami membantu mereka memiliki ekspektasi yang realistis dan memahami lebih baik nuansa budaya kerja”.

Di tengah dinamika dunia bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, CPA Australia berkomitmen mendukung pengembangan talenta akuntansi dengan menghubungkan para anggotanya dan perguruan tinggi serta mahasiswa.

Lewat kolaborasi ini, CPA Australia mendorong penguasaan berbagai kompetensi penting seperti etika kepemimpinan, pemikiran strategis, kecakapan digital, serta keterampilan krusial seperti manajemen proyek hingga analisis rantai nilai, yang semuanya dibutuhkan agar seorang akuntan dapat berkontribusi nyata dalam inovasi, tata Kelola dan pengambilan keputusan bisnis jangka panjang.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Edi Jusriadi menyampaikan, “Kami sangat berterima kasih atas kolaborasi bersama CPA Australia melalui Program BRIGHT yang telah memberikan wawasan berharga bagi para mahasiswa akuntansi serta rekan-rekan mereka di Sulawesi Selatan. Program ini memperluas pemahaman mereka tentang lanskap akuntasi yang terus berkembang di tengah disrupsi digital, dan kami berharap dapat melanjutkan kemitraan yang signifikan ini”.

Selama bertahun-tahun, peran CPA Australia dalam kepemimpinan telah memungkinkan berbagi praktik terbaik di seluruh kawasan.

“Kami terus melanjutkan hal ini melalui keterlibatan kami dalam panel ahli di International Economics and Business Conference (IECON) ke-3 yang diselenggarakan oleh AFEB PTMA,” ungkap Priya.

“Kami sangat berterima kasih kepada CPA Australia atas dukungannya terhadap IECON. Kolaborasi ini menggambarkan komitmen bersama terhadap pendidikan berkualitas dan keterlibatan global. Kami nantikan penguatan kemitraan di masa depan antara CPA Australia dan kampus-kampus Muhammadiyah-Aisyiyah,” ujar Ketua AFEB PTMA periode 2021-2025 Profesor Rizal Yaya. (Z-1)