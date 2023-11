STEM+ Wonderlab Sebuah Inovasi Dunia Pendidikan Science dan Teknologi

PENDIDIKAN bidang science, technology, engineering, mathematics (STEM) di Indonesia peminatnya semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang mengikuti, kegiatan STEM+ Wonderlab : Indonesia’s First Student Makerspace Expo yang berlangsung di Ciputra Artpreneur Gallery, Jakarta. Tidak hanya memberi pengaruh besar terhadap masa depan bidang STEM, kegiatan STEM+ Wonderlab : Indonesia’s First Student Makerspace Expo juga akan membentuk visi baru tentang inovasi pendidikan. Gelombang inovasi baru di dunia STEM terus tercipta. Acara yang diinisiasi oleh ALL-in Eduspace sebuah independent university consultant yang telah lebih dari 7 tahun membimbing anak-anak Indonesia ini selalu sukses mengantarkan mereka para pelajar masuk ke jurusan kuliah di top university dunia dengan program Admission Mentoring-nya. Baca juga : CoinEx Charity Kampanye Bantuan Mewujudkan Mimpi di 12 Negara STEM+ Wonderlab memainkan peran penting dalam menginspirasi para pelajar untuk menjelajahi potensi dan minat mereka baik dalam STEM maupun Arts. Proyek-proyek pelajar yang dipamerkan dalam acara ini mencerminkan semangat dan dedikasi pelajar dalam mengembangkan solusi inovatif untuk permasalahan dunia nyata. Baca juga Lembaga Ini Tawarkan Beasiswa Studi Keperawatan di Inggris Dari riset lingkungan hingga teknologi terkini, proyek-proyek ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki potensi besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu konsep terbaru yang diperkenalkan dalam STEM+ Wonderlab adalah makerspace. Konsep ini memberikan definisi ruang di mana para pelajar dapat mendesain, menciptakan, dan eksperimen dengan berbagai konsep STEM. Makerspace memberi kesempatan kepada pelajar untuk berkreasi, mengembangkan keterampilan teknis, dan menjalani proyek-proyek yang mendukung perkembangan STEM. Konsep ini akan menjadi landasan penting bagi inovasi di masa depan, dan STEM+ Wonderlab telah menjadi langkah awal yang luar biasa. Acara ini telah membuka jendela yang cerah untuk masa depan STEM di Indonesia dan dunia. Dengan lebih dari 800 peserta yang hadir, STEM+ Wonderlab telah menjadi sumber inspirasi bagi para pelajar yang bermimpi memperoleh pendidikan STEM yang berkualitas. Semangat dan antusiasme yang dihasilkan dari acara ini akan membantu menciptakan generasi yang lebih terampil dan inovatif dalam bidang STEM, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. STEM+ Wonderlab telah membuktikan bahwa pendidikan STEM tidak hanya tentang pembelajaran, tetapi juga tentang eksplorasi, inovasi, dan kolaborasi. Demo & Workshop Hands-On STEM+ Tech Xperience memberikan pengalaman praktis dalam berbagai aspek STEM. Selain itu, tidak hanya untuk para pelajar, acara ini juga menghadirkan sesi diskusi untuk para orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung masa depan anak-anak mereka, terutama dalam konteks pendidikan STEM. Materi tentang Creative and Design Thinking dan Collaborative Parenting disampaikan oleh narasumber dari ahli pendidikan dan pendiri perusahaan-perusahaan terkemuka. Head of Mentoring ALL-in Eduspace Debora Paramitha atau Anne,menegaskan bahwa orang tua tidak perlu bekerja sendiri dalam tumbuh kembang anak. “It takes a village to raise a child. Orang tua perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti guru dan mentor untuk membantu anak-anak tumbuh kuat secara emosional, sosial, dan akademis. We aim to see and involve in the holistic growth of a child,” ujar Anne. Platform Pameran Universitas Tidak hanya itu, STEM+ Wonderlab juga memberikan Pameran Universitas sebagai peluang bagi para peserta untuk menjelajahi berbagai peluang pendidikan di luar negeri dengan jurusan kuliah terbaiknya. Dalam acara ini, para peserta dapat berbicara langsung dengan perwakilan universitas dan mendapatkan informasi yang sangat berharga tentang program-program yang ditawarkan. Acara ini tidak hanya menjadi jendela menuju masa depan STEM yang cerah, tetapi juga memberikan pengalaman pendidikan yang holistik bagi para pelajar di Indonesia. Semangat inovasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang STEM yang diperoleh dari STEM+ Wonderlab yang membantu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan di dunia STEM. Dalam waktu yang akan datang, ALL-in Eduspace berencana untuk mengganti namanya menjadi EduALL. Keputusan ini adalah langkah strategis yang mencerminkan komitmen mereka dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih luas dan menyeluruh kepada para pelajar di Indonesia. Dengan perubahan nama ini, EduALL akan terus mendukung perkembangan STEM dan menyediakan pendidikan berkualitas yang akan membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia. Teruslah berinovasi dan berkomitmen pada STEM - masa depan ilmu pengetahuan dan teknologi ada di tangan generasi muda kita. (Z-8)

PENDIDIKAN bidang science, technology, engineering, mathematics (STEM) di Indonesia peminatnya semakin bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pengunjung yang mengikuti, kegiatan STEM+ Wonderlab : Indonesia’s First Student Makerspace Expo yang berlangsung di Ciputra Artpreneur Gallery, Jakarta.

Tidak hanya memberi pengaruh besar terhadap masa depan bidang STEM, kegiatan STEM+ Wonderlab : Indonesia’s First Student Makerspace Expo juga akan membentuk visi baru tentang inovasi pendidikan. Gelombang inovasi baru di dunia STEM terus tercipta.

Acara yang diinisiasi oleh ALL-in Eduspace sebuah independent university consultant yang telah lebih dari 7 tahun membimbing anak-anak Indonesia ini selalu sukses mengantarkan mereka para pelajar masuk ke jurusan kuliah di top university dunia dengan program Admission Mentoring-nya.

STEM+ Wonderlab memainkan peran penting dalam menginspirasi para pelajar untuk menjelajahi potensi dan minat mereka baik dalam STEM maupun Arts. Proyek-proyek pelajar yang dipamerkan dalam acara ini mencerminkan semangat dan dedikasi pelajar dalam mengembangkan solusi inovatif untuk permasalahan dunia nyata.

Dari riset lingkungan hingga teknologi terkini, proyek-proyek ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia memiliki potensi besar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu konsep terbaru yang diperkenalkan dalam STEM+ Wonderlab adalah makerspace. Konsep ini memberikan definisi ruang di mana para pelajar dapat mendesain, menciptakan, dan eksperimen dengan berbagai konsep STEM.

Makerspace memberi kesempatan kepada pelajar untuk berkreasi, mengembangkan keterampilan teknis, dan menjalani proyek-proyek yang mendukung perkembangan STEM. Konsep ini akan menjadi landasan penting bagi inovasi di masa depan, dan STEM+ Wonderlab telah menjadi langkah awal yang luar biasa.

Acara ini telah membuka jendela yang cerah untuk masa depan STEM di Indonesia dan dunia. Dengan lebih dari 800 peserta yang hadir, STEM+ Wonderlab telah menjadi sumber inspirasi bagi para pelajar yang bermimpi memperoleh pendidikan STEM yang berkualitas.

Semangat dan antusiasme yang dihasilkan dari acara ini akan membantu menciptakan generasi yang lebih terampil dan inovatif dalam bidang STEM, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.

STEM+ Wonderlab telah membuktikan bahwa pendidikan STEM tidak hanya tentang pembelajaran, tetapi juga tentang eksplorasi, inovasi, dan kolaborasi. Demo & Workshop Hands-On STEM+ Tech Xperience memberikan pengalaman praktis dalam berbagai aspek STEM.

Selain itu, tidak hanya untuk para pelajar, acara ini juga menghadirkan sesi diskusi untuk para orang tua tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung masa depan anak-anak mereka, terutama dalam konteks pendidikan STEM.

Materi tentang Creative and Design Thinking dan Collaborative Parenting disampaikan oleh narasumber dari ahli pendidikan dan pendiri perusahaan-perusahaan terkemuka.

Head of Mentoring ALL-in Eduspace Debora Paramitha atau Anne,menegaskan bahwa orang tua tidak perlu bekerja sendiri dalam tumbuh kembang anak.

“It takes a village to raise a child. Orang tua perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti guru dan mentor untuk membantu anak-anak tumbuh kuat secara emosional, sosial, dan akademis. We aim to see and involve in the holistic growth of a child,” ujar Anne.

Platform Pameran Universitas

Tidak hanya itu, STEM+ Wonderlab juga memberikan Pameran Universitas sebagai peluang bagi para peserta untuk menjelajahi berbagai peluang pendidikan di luar negeri dengan jurusan kuliah terbaiknya. Dalam acara ini, para peserta dapat berbicara langsung dengan perwakilan universitas dan mendapatkan informasi yang sangat berharga tentang program-program yang ditawarkan.

Acara ini tidak hanya menjadi jendela menuju masa depan STEM yang cerah, tetapi juga memberikan pengalaman pendidikan yang holistik bagi para pelajar di Indonesia. Semangat inovasi dan pemahaman yang lebih dalam tentang STEM yang diperoleh dari STEM+ Wonderlab yang membantu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan di dunia STEM.

Dalam waktu yang akan datang, ALL-in Eduspace berencana untuk mengganti namanya menjadi EduALL.

Keputusan ini adalah langkah strategis yang mencerminkan komitmen mereka dalam memberikan layanan pendidikan yang lebih luas dan menyeluruh kepada para pelajar di Indonesia.

Dengan perubahan nama ini, EduALL akan terus mendukung perkembangan STEM dan menyediakan pendidikan berkualitas yang akan membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia.

Teruslah berinovasi dan berkomitmen pada STEM - masa depan ilmu pengetahuan dan teknologi ada di tangan generasi muda kita.