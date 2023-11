Lembaga Ini Tawarkan Beasiswa Studi Keperawatan di Inggris

Study in UK (SI-UK) Indonesia, konsisten dengan komitmennya dalam membuka luas peluang pendidikan bagi calon mahasiswa dan para profesional tanah air. Menyambut tahun ajaran baru 2024, SI-UK Indonesia masih terus menawarkan beragam program beasiswa sarjana (S1) dan pascasarjana (S2), termasuk program beasiswa penuh (fully-funded scholarship) untuk program S1 jurusan keperawatan (nursing). Sebagai satu-satunya organisasi Inggris cabang Indonesia yang mewakili seluruh universitas di wilayah Inggris Raya (UK), SI-UK Indonesia juga mewakili hampir 90 universitas di wilayah UK yang menawarkan hampir 500 program keperawatan dengan kurikulum yang fleksibel dan beragam; memberikan banyak pilihan bagi para mahasiswa dan profesional untuk memulai ataupun mengembangkan karier keperawatan mereka. Gianti Atmojo, Country Director SI-UK Indonesia mengatakan, UK memiliki warisan sejarah panjang selama berabad-abad sejak tahun 1860 dalam bidang Profesional Nursing. "Dengan dukungan pengalaman dan standar pelayanan kesehatan publik berkelas dunia, wawasan yang akan diperoleh oleh calon mahasiswa dan para profesional tanah air ini nantinya, tentu memberikan nilai tambah yang dapat mereka bawa ketika menyelesaikan pendidikan dan memulai karier di masa depan,” ujarnya. Gianti juga menjelaskan bahwa beasiswa penuh untuk program S1 keperawatan ini disponsori oleh Health Education Improvement Wales (HEIW). Program studi akan berlangsung selama 3 tahun dengan mengintegrasikan pembekalan teori serta praktik di rumah sakit sejak tahun pertama. Adapun beasiswa ini tersedia untuk universitas-universitas pilihan seperti di University of South Wales, Cardiff University, Glyndwr University, Aberystwyth University, Bangor University dan Swansea University. Para mahasiswa nantinya akan lulus dengan gelar Bachelor of Science (Honours) Nursing. Selain mendapatkan uang saku sebesar IDR 20 juta per tahun selama masa kuliah, para penerima beasiswa juga mendapatkan jaminan kontrak kerja selama 2 tahun serta memiliki peluang untuk melanjutkan karier di UK setelah menyelesaikan studi mereka. “Kesempatan istimewa ini terbuka bagi seluruh calon mahasiswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas). Persyaratan tambahan lain mencakup score IELTS minimal 6.5 dengan wawancara. Calon mahasiswa yang berminat dapat langsung menghubungi tim konsultan SI-UK Indonesia di The Kensington Office Tower, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan The Brooklyn SOHO Tower, Alam Sutera, Tangerang Selatan,” tutup Gianti. Untuk informasi lebih lanjut mengenai beasiswa ini serta update terkini mengenai SI-UK Indonesia, para calon mahasiswa maupun orang tua juga dapat langsung mengikuti akun instagram resmi SI-UK Indonesia.

