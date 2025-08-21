Setelah Jeda Bertahun-tahun, 39 Perawat Indonesia Berangkat ke Belanda

Perawat Indonesia saat akan berangkat ke Belanda.(MI/HO)

HARU, bangga, dan optimisme mewarnai Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 saat 7 perawat Indonesia resmi terbang ke Belanda pada 20 Juli 2025, disusul 3 perawat lainnya yang berangkat pada 13 Agustus 2025.

Momen ini menandai kembalinya pengiriman perawat Indonesia ke Belanda setelah jeda beberapa tahun. Binawan berhasil membuka pintu peluang yang lebar bagi tenaga kesehatan tanah air untuk berkarier ke Belanda.

Program ini difasilitasi Binawan Group, yang selama ini dikenal sebagai pelopor penempatan tenaga kerja profesional Indonesia ke luar negeri.

Melalui skema beasiswa pelatihan dan penempatan kerja ke Eropa, para perawat terpilih dipersiapkan tidak hanya secara teknis, tetapi juga dibekali kemampuan bahasa Belanda secara intensif di Erasmus Training Center.

Seluruh proses keberangkatan ini dilakukan secara resmi melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) untuk memastikan setiap langkah memenuhi standar legalitas dan perlindungan penuh bagi pekerja migran.

Binawan mencatatkan penempatan awal 39 perawat ke Belanda. Dari jumlah tersebut, 17 perawat telah resmi berangkat, sementara sisanya tengah menunggu proses penempatan resmi dari KP2MI.

Permintaan tenaga kesehatan dari Belanda pun terus mengalir, dengan angka permintaan mencapai 82 perawat untuk tahun 2025.

Di Belanda, para perawat tidak hanya akan mengisi kebutuhan sektor kesehatan yang terus meningkat akibat pertumbuhan populasi usia lanjut, tetapi juga mengikuti program studi penyetaraan yang membuka jalan bagi peningkatan jenjang karir mereka.

"Keberangkatan perawat Indonesia ke Belanda ini merupakan bukti nyata komitmen Binawan untuk terus mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan Indonesia secara profesional dan internasional. Program ini bukan hanya membuka peluang karier yang luas, tetapi juga memastikan para perawat siap secara teknis dan bahasa untuk memberikan layanan terbaik di Belanda. Dengan bekal pendidikan dan proses resmi, kami yakin perawat Indonesia mampu bersaing dan berkontribusi positif di negara tujuan," ujar CEO Binawan Group Said.

Binawan Group optimistis program ini akan menjadi awal dari gelombang baru keberangkatan perawat Indonesia ke Belanda, dengan prospek penghasilan yang menjanjikan serta pengalaman kerja internasional yang berharga. Lebih dari itu, program ini menjadi wujud kontribusi nyata Indonesia di panggung global, menghadirkan perawat-perawat handal yang membawa nama baik bangsa. (Z-1)