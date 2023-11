Sambut Thanksgiving, Maple & Oak dan Chef Arnold Poernomo Berkolaborasi

SEBAGAI breakfast & brunch restaurant terkemuka di Jakarta, Maple & Oak terus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung perkembangan industri kuliner Tanah Air. Terbaru, Maple & Oak menggandeng Chef Arnold Poernomo untuk berkolaborasi dalam event bertajuk "Poured & Plated vol 5 Thanksgiving Edition". Konsep "Take over kitchen" menjadi tema utama dalam kolaborasi. Chef Arnold nantinya akan mengambil alih dapur restoran Maple & Oak untuk menghadirkan lima menu spesial selama 23-25 November 2023. Baca juga: Yuk Intip Suksesnya Event Halloween Foresthree Coffee & Kitchen di Jakarta Selatan Sebuah pengalaman menarik bagi para pencinta kuliner Tanah Air, terkhusus bagi mereka yang akan merayakan Thanksgiving. Riva Lauritz selaku Founder Maple & Oak, mengatakan, kolaborasi ini juga merupakan salah satu misi dari pihaknya untuk mendorong perkembangan kuliner di Indonesia, khususnya Jakarta. Sebelum berkolaborasi dengan Chef Arnold, Maple & Oak memang sempat menggandeng sederet chef muda berbakat hingga F&B lokal untuk menunjukkan kreasi kuliner mereka. “Kolaborasi dengan Chef Arnold sudah direncanakan sejak tahun lalu. Kebetulan baru terealisasi sekarang. Kami ingin merayakan perkembangan kuliner di Jakarta dengan memadukan cita rasa yang penuh perasaan, musik yang bagus, percakapan yang tiada henti, dan saat-saat yang menyenangkan,” jelas Riva Lauritz. Event Public Pertama Chef Arnold Poernomo Hal menarik lainnya, Pop Up Dinner kali ini merupakan event public pertama Chef Arnold setelah bertahun-tahun absen di dapur. “Saya senang sekali ketika diajak kolaborasi oleh Maple & Oak. Saya suka keseruaan dan kegembiraan dari event seperti Pop Up Dinner," kata Chef Arnold. Baca juga: Chefis Resto Angkat Tema Akulturasi Arab dan Tionghoa "Saya bisa berinteraksi langsung dengan tamu, apalagi kalau mereka happy dengan makanan yang saya sajikan dan mendapatkan malam terbaik. Rasanya sangat puas,” jelas Chef Arnold. Lalu, apa saja set menu spesial yang akan disajikan oleh Juri MasterChef Indonesia itu? Untuk event kali ini, Chef Arnold menjelaskan bahwa dirinya telah meracik lima menu bergaya fushion food yang flavourful, simple, fun, warm, dan dapat dinikmati oleh siapa saja Dimulai dari hidangan pembuka ada hamachi yang terdiri dari saus ponzu, smoked ikura, watermelon radish, dan fishbone oil. Sensasi segar dan sedikit spicy dari hidangan ini akan mengawali pengalaman dinner yang menyenangkan dan hangat. Kemudian dilanjutkan dengan olahan chili crab. Hidangan tersebut diolah menggunakan bahan dasar daging kepiting asli Papua, dikombinasikan dengan BBQ cherry tomato dan egg custard. Perpaduan tekstur yang creamy dan daging kepiting yang manis siap memanjakan lidah. Baca juga: Silver Spoon Bawa Kenangan Menu Masa Lalu ke dalam Nuansa Lebih Modern Selanjutnya ada 10-days aged duck yang terdiri dari dry aged duck breast, duck leg croguette, jus, dan petite bouche. Dimasak secara rare, hidangan ini menyuguhkan tekstur daging super kenyal dan empuk dengan twist segar yang menggugah selera. Nah, untuk hidangan utama, Chef Arnold menyiapkan olahan wagyu picanha MB9+, foie gras, diberi sentuhan rasa manis dari onion sauce. Crackpot disajikan bersama koshihikari rice yang berhasil menyempurnakan keseluruhan cita rasa. Sebagai penutup ada ramune. Dessert yang diolah dari lemon yoghurt, yuzu, gel, lime snow, milk sherbet, dehydrated meringue, dan hyoshi ichigo, ini menghadirkan sensasi rasa segar yang unik. Seluruh set menu kolaborasi Maple & Oak dan Chef Arnold dibanderol Rp888 ribu ++ per pax. Juga dapat memesan additional menu ala carte yakni, black truffle noodle seharga Rp280 ribu. Setelah puas menyantap hidangan racikan Chef Arnold, pengunjung dapat bersantai menikmati beragam pilihan minuman seperti wine dan craft beer yang dibanderol Rp450 ribu Jika tertarik, segera lakukan reservasi melalui akun Instagram @maple.oak. (RO/S-4)

SEBAGAI breakfast & brunch restaurant terkemuka di Jakarta, Maple & Oak terus menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung perkembangan industri kuliner Tanah Air.

Terbaru, Maple & Oak menggandeng Chef Arnold Poernomo untuk berkolaborasi dalam event bertajuk "Poured & Plated vol 5 Thanksgiving Edition". Konsep "Take over kitchen" menjadi tema utama dalam kolaborasi.

Chef Arnold nantinya akan mengambil alih dapur restoran Maple & Oak untuk menghadirkan lima menu spesial selama 23-25 November 2023.

Sebuah pengalaman menarik bagi para pencinta kuliner Tanah Air, terkhusus bagi mereka yang akan merayakan Thanksgiving.

Riva Lauritz selaku Founder Maple & Oak, mengatakan, kolaborasi ini juga merupakan salah satu misi dari pihaknya untuk mendorong perkembangan kuliner di Indonesia, khususnya Jakarta.

Sebelum berkolaborasi dengan Chef Arnold, Maple & Oak memang sempat menggandeng sederet chef muda berbakat hingga F&B lokal untuk menunjukkan kreasi kuliner mereka.

“Kolaborasi dengan Chef Arnold sudah direncanakan sejak tahun lalu. Kebetulan baru terealisasi sekarang. Kami ingin merayakan perkembangan kuliner di Jakarta dengan memadukan cita rasa yang penuh perasaan, musik yang bagus, percakapan yang tiada henti, dan saat-saat yang menyenangkan,” jelas Riva Lauritz.

Event Public Pertama Chef Arnold Poernomo

Hal menarik lainnya, Pop Up Dinner kali ini merupakan event public pertama Chef Arnold setelah bertahun-tahun absen di dapur.

“Saya senang sekali ketika diajak kolaborasi oleh Maple & Oak. Saya suka keseruaan dan kegembiraan dari event seperti Pop Up Dinner," kata Chef Arnold.

"Saya bisa berinteraksi langsung dengan tamu, apalagi kalau mereka happy dengan makanan yang saya sajikan dan mendapatkan malam terbaik. Rasanya sangat puas,” jelas Chef Arnold.

Lalu, apa saja set menu spesial yang akan disajikan oleh Juri MasterChef Indonesia itu? Untuk event kali ini, Chef Arnold menjelaskan bahwa dirinya telah meracik lima menu bergaya fushion food yang flavourful, simple, fun, warm, dan dapat dinikmati oleh siapa saja

Dimulai dari hidangan pembuka ada hamachi yang terdiri dari saus ponzu, smoked ikura, watermelon radish, dan fishbone oil.

Sensasi segar dan sedikit spicy dari hidangan ini akan mengawali pengalaman dinner yang menyenangkan dan hangat. Kemudian dilanjutkan dengan olahan chili crab. Hidangan

tersebut diolah menggunakan bahan dasar daging kepiting asli Papua, dikombinasikan dengan BBQ cherry tomato dan egg custard. Perpaduan tekstur yang creamy dan daging kepiting yang manis siap memanjakan lidah.

Selanjutnya ada 10-days aged duck yang terdiri dari dry aged duck breast, duck leg croguette, jus, dan petite bouche. Dimasak secara rare, hidangan ini menyuguhkan tekstur daging super kenyal dan empuk dengan twist segar yang menggugah selera.

Nah, untuk hidangan utama, Chef Arnold menyiapkan olahan wagyu picanha MB9+, foie gras, diberi sentuhan rasa manis dari onion sauce.

Crackpot disajikan bersama koshihikari rice yang berhasil menyempurnakan keseluruhan cita rasa.

Sebagai penutup ada ramune. Dessert yang diolah dari lemon yoghurt, yuzu, gel, lime snow, milk sherbet, dehydrated meringue, dan hyoshi ichigo, ini menghadirkan sensasi rasa segar yang unik.

Seluruh set menu kolaborasi Maple & Oak dan Chef Arnold dibanderol Rp888 ribu ++ per pax. Juga dapat memesan additional menu ala carte yakni, black truffle noodle seharga Rp280 ribu.

Setelah puas menyantap hidangan racikan Chef Arnold, pengunjung dapat bersantai menikmati beragam pilihan minuman seperti wine dan craft beer yang dibanderol Rp450 ribu Jika tertarik, segera lakukan reservasi melalui akun Instagram @maple.oak.