Yuk Intip Suksesnya Event Halloween Foresthree Coffee & Kitchen di Jakarta Selatan

FORESTHREE Coffee & Kitchen Pondok Labu di Jakarta Selatan sukses menggelar event Halloween, dengan mengangkat tema "Halloween Horror Night Party" yang berlangsung pada 24 - 28 Oktober 2023.

Acara ini berhasil menarik perhatian, karena dekorasi yang wah dan menyeramkan sehingga banyak pengunjung yang antusias untuk datang demi merasakan sensasi yang berbeda pada saat pemesanan di Foresthree Coffee and Kitchen Pondok Labu.

“Jarang banget cafe yang membuat konsep rumah hantu, terus ada hantu yang menyambut customer yang datang. Ini pertama kalinya saya merasakan ambience halloween yang berbeda dengan kafe yang lain”. ujar Fauzan, kata peserta event Halloween.

Tidak hanya itu, customer juga antusias untuk mengikuti kontes kostum Halloween yang diadakannya tanggal 28 Oktober 2023.

Sebanyak 28 peserta dari daerah Jakarta dan sekitarnya mengikuti kontes dengan kreasi kostum-kostum yang luar biasa mulai dari tema hantu indonesia hingga cosplay karakter anime.

Para pengunjung juga dimanjakan dengan game limbo yang meriah, banyak pengunjung yang mencoba limbo untuk memenangkan hadiah spesial merchandise dari Foresthree.

Selain kontes kostum dan game limbo, Foresthree juga mengadakan All You Can Eat dengan menawarkan appetizer, main course, dessert, dan minuman. Pengunjung dapat menikmati hidangan lezat sepuasnya, menciptakan pengalaman kuliner yang tak terlupakan selama acara Halloween.

"Kami sangat senang melihat antusiasme dan dukungan besar dari masyarakat dalam merayakan Halloween di Foresthree Coffee & Kitchen," kata Eric Suyoto dari Foresthree Coffee & Kitchen.

"Kami berkomitmen untuk terus menyajikan hiburan berkualitas dan pengalaman yang tak terlupakan bagi pengunjung kami. Kesuksesan malam Halloween ini adalah bukti nyata dari komitmen kami," ucap Eric. (RO/S-4)