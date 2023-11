8 Lagu Daerah NTB Lengkap dengan Lirik dan Makna, Mana Favoritmu?

Apakah kamu sedang mencari tahu apa saja lagu daerah NTB (Nusa Tenggara Barat)? Jika iya, artikel ini dapat memberikan jawabannya. Lagu-lagu daerah NTB sangat beragam dan memiliki makna yang berbeda-beda, seperti mencerminkan warisan budaya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat setempat. Mengenal lagu-lagu daerah, termasuk yang berasal dari NTB, merupakan langkah penting dalam upaya melestarikan dan menghargai warisan budaya. Nah, berikut ini tersedia beberapa lagu daerah NTB lengk yang bisa kamu dengarkan, lengkap dengan lirik dan maknanya. Dengan mendengarkan dan memahami lirik yang terkandung, kita dapat merasakan kekayaan budaya dan keunikan dari wilayah NTB. Baca juga: 7 Lagu Daerah Sulawesi Selatan Beserta Lirik dan Makna, Ada Angin Mamiri Daftar Lagu Daerah NTB 1. Kadal Nongak Lagu daerah NTB yang pertama Kadal Nongak. Dalam bahasa Indonesia, Kadal Nongak artinya Kadal Nengok. Lagu ini bercerita tentang seorang anak gadis yang tidak mendengarkan kata-kata kakaknya. Karena itu, dia pun menerima ganjaran. Sang ibu yang melihat hal tersebut dilanda rasa iba, lalu menasehati sang buah hati dengan cara menyairkannya. Kini, Kadal Nongak menjadi lagu yang kerap dijadikan sebagai sarana didikan terhadap anak-anak di bangku sekolah dasar. Lirik lagu Kadal Nongak: Kadal nongak leq kesambiq Benang kataq setakilan Aduh dende Mun cempake siq kembang sandat Saq sengake jari sahabat Te ajah onyak ndek ne matiq Nane rasaq kejarian Aduh dende Mun cempake siq kembang sandat Saq sengake jari sahabat Terjemahan lagu Kadal Nongak: Kadal nengok di pohon besar Benang mentah sekepalan Aduh Sayang Bunga cempaka jadi bunga sandat Yang paling tua jadi sahabat Diajar hati hati tidak dituruti Sekarang rasakan akibatnya Aduh Sayang Bunga cempaka jadi bunga sandat Yang paling tua jadi sahabat 2. Gugur Mayang Gugur Mayang merupakan lagu daerah NTB lain yang perlu kamu ketahui. Lagu yang berasal dari Suku Sasak di Lombok ini mengandung nasihat yang ditujukan untuk generasi selanjutnya agar menjadi penerus bangsa. Mereka juga diimbau untuk turut serta dalam memajukan tanah air dan daerah setempat yang diwarisi oleh para leluhur. Lirik Lagu: Gugur mayang leq kuripan Kembang gadung sedin gunung Awun-awun panas jelo Aseq ate lalo telang adoh dende Umbak umbul leq tembuang Rendo tangis gumi sasak Pasek dese ilang sirne Kahuripan besengkale gusti rangge Gong medaye side nune Semu ayu bales ale Iling-iling ringu ubaye Leq kuripan besengkale Doh kirangge Umbak umbul leq tembuang Rendo tangis gumi sasak Pasek dese ilang sirne Mangde jari tutur mudi Leq semeton jari Inaq amaq semeton jari Nunas maap beleq-beleq Niki tiang cobaq belawas Sang selemor ate susah Adoh dende 3. Pai Mura Rame Lagu daerah NTB yang berikutnya yaitu Pai Mura Rame. Lagu ini mengandung nasihat untuk saling memaafkan, saling menciptakan kebaikan, dan saling mendoakan satu sama lain di dalam masyarakat. Selain itu, lagu ini juga mengajak para pendengarnya untuk menjaga persaudaraan dan silaturahmi. Secara keseluruhan, lagu Pai Mura Rame ini berisi tentang ajakan untuk membangun kehidupan masyarakat yang rukun. Lirik lagu Pai Mura Rame: Pai mura rame rame ka kano arie Tula solao hamura rame rame Buat senang cuma ini malam saja Tutup kronik kata sayonara Sudahlah dekat dekat di ambang pintu Mari bermaafan mari frater baru mengikat janji Ingat ingat dalam doa dalam panggilan kita bersama 4. Tutu Koda Tutu Koda juga perlu kamu dengarkan jika ingin mengetahui lagu daerah NTB. Lagu Tutu Koda ini menceritakan seorang gadis yang menjalani hidup yang keras, di mana ia harus sangat berjuang saat tinggal di desa. Dari cerita tersebut, lagu ini ingin mengajak para pendengarnya untuk bekerja keras dan berjuang menjalani kehidupan. Lirik lagu Tutu Koda: O ina beten melewan lau doan O ina saren motanan rae lela Panadi maan tun pulo pai getan Rawe di maan wulan le mamatan Mo aman langsung ke nobo taran bala Kemata lali go ena lalo dang Naku mo pana di mulo duli tukang Paten moi betu beri buratu 5. Bilin Berikutnya, ada lagu daerah NTB yang berjudul Bilin. Lagu ini membicarakan tentang rasa cinta dan rindu yang mendalam terhadap kampung halaman. Lirik lagu Bilin: Canggi apa ko cangta Cukung kalung pakle keunan Ares nondar kumapnuna Belo katu sale asa Susa maras tubar demam Mana pece latu kona Onang kuca kuamankan Nokapui pipo rasa Siabine ka biasa Lambe yasna kobagian Kurela siapa lana Kareng sabarne ku benta Kareng sabarne ku benta Kasia pire pierasa Nendayaseu pipamada Leune palong lengateta Apa podesia kuya Lokakucong sisi sanga marabiongikatesna Onangku ca kuamankan Nokapui pipo rasa Siabine kabiasa Lambe yasna kobagian Kurela siapa lana Kareng sabarne ku benta Kareng sabarne ku benta Kareng sabarne ku benta Kareng sabarne ku benta 6. Moree Lagu daerah NTB yang perlu kamu dengar selanjutnya yaitu Moree, Lirik lagu Moree mencerminkan keanekaragaman budaya masyarakat di sekitar NTB. Keanekaragaman ini tercermin dalam berbagai bahasa yang digunakan di NTB serta melalui beragam tarian khas daerah tersebut. Lirik lagu Moree: More Eweta more e Atedo do dauto kitiko Rendo noona rauda kaka longgo Atedo do dau to kitiko Rendo noona rau ra lo o Elele O songge se Onea tekan mawero Amate tebokan olare 7. Bolelebo Kamu juga perlu mendengarkan lagu berjudul Bolelebo. Lagu ini berisi perasaan seseorang yang sedang rindu terhadap kampung halaman. Bukan hanya itu, lagu Bolelebo ini juga menceritakan tentang keindahan alam di tanah Timur. Lirik lagu Bolelebo: Bolelebo ita nusa lelebo Bolelebo ita nusa lelebo Malole simalole ita nusa lemalole Malole simalole ita nusa lemalole Bolelebo baradimu lelebo Bolelebo baradimu lelebo Ie ta'do ie baradimu rihi ie Ie ta'do ie baradimu rihi ie Bolelebo tanah Timor lelebo Bolelebo tanah Timor lelebo Bae sonde bae tanah Timor lebe bae Bae sonde bae tanah Timor lebe bae 8. Haleleu Ala De Teang Lagu daerah NTB yang terakhir dalam daftar ini berjudul Haleleu Ala De Teang. Lagu Haleleu Ala De Teang ini kerap dinyanyikan dalam berbagai acara, seperti upacara adat dan pernikahan. Selain itu, lagu Haleleu Ala De Teang ini juga sering dinyanyikan oleh anak - anak. Haleleu Ala De Teang termasuk lagu yang cukup terkenal di daerah Nusa Tenggara Barat. Liriknya yang sedikit, membuat lagu ini mudah dihapalkan. Lirik lagu Haleleu Ala De Teang: Helele u ala de teang Die jarang aming plaju Jarang aming gebah humang Udi keda benu miju Nah, itulah delapan contoh lagu daerah NTB yang bisa kamu dengarkan. Lagu-lagu di atas kebanyakan berisi tentang warisan budaya, tradisi, keindahan alam, sejarah, kehidupan sehari-hari, dan nilai-nilai masyarakat setempat. Semoga informasi di atas bermanfaat dan dapat menambah pengetahuanmu tentang lagu-lagu daerah Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Barat.

