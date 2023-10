Indonesia Human Capital Summit Digelar 6-7 November 2023

FORUM Human Capital Indonesia (FHCI) kembali menggelar pesta ilmu terbesar bidang keilmuan human capital di Indonesia melalui Indonesia Human Capital Summit (IHCS) ke-4 pada 6-7 November 2023. The 4th Indonesia Human Capital Summit (IHCS) membawa semangat baru dengan tema Navigating Human Experience Journey for Value Creation and Sustainability. Tema ini bisa menjadi panduan dalam menggali strategi pengelolaan human capital di Indonesia yang sejalan dengan perubahan zaman dan meningkatkan nilai tambah.

IHCS juga berperan dalam memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berperan aktif di perusahaan masing-masing. Terdapat inovasi baru dalam penyelenggaraan IHCS tahun ini, seperti Call for Paper yang melibatkan BOD-1 BUMN Bidang HC/SDM, para profesional di luar BUMN, akademisi, dan berbagai kalangan lain.

Pada 2021, pelaksanaan IHCS ke-3 berhasil mengumpulkan lebih dari 15.000 peserta, baik yang hadir secara daring maupun langsung di lokasi. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari reputasi baik yang dimiliki IHCS di mata para peserta yang hadir dan kesiapan dari tim penyelenggara.

Peserta diajak untuk berkontribusi dengan menyajikan studi kasus yang diolah menjadi karya ilmiah sesuai dengan topik yang telah ditentukan oleh tim penyelenggara. Adapun kategori topik Call for Paper ini yaitu Human Resources as Value Creation, Human Capital as Sustainability Enabler, dan Human Capital Building Experience.

Best of Call for Paper akan diundang untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiahnya pada Konferensi Concurrent Session pada 7 November 2023. Ini merupakan panggung untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai bagi para peserta dalam mendorong kemajuan human capital. Informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui Instagram @fhci.bumn. (RO/Z-2)