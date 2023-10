Kolaborasi Kaye Brothers Tailor X Kimfook Hadirkan Cufflink Bertabur Diamond

BANYAK cara untuk membuat tampilan formal seorang pria menjadi terlihat lebih berkharisma dan elegan. Salah satunya dengan mengenakan aksesori tambahan seperti cufflink.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mungkin masih belum terlalu familiar dengan aksesori berbentuk mungil pengganti kancing ini. Menurut sejarahnya, cufflink pertama kali dikenakan oleh orang-orang Eropa pada abad 17 silam.

Kala itu cufflink didesain menggunakan material kuningan yang berfungsi untuk mengencangkan manset pada kemeja pria.

Baca juga: Ketahui Cara Agar Fesyen Pria Tidak Monoton



Namun seiring berkembangnya zaman, desain cufflink mengalami transformasi signifikan hingga menjadi salah satu fashion item yang prestisius.

Jenama Lokal Kaye Brothers Tailor

Hal inilah yang akhirnya membuat jenama lokal Kaye Brothers Tailor tergerak untuk merilis koleksi cufflink premium bertajuk The Grand Design, hasil kolaborasi mereka dengan Kimfook.

Abie Kurniawan selaku Founder Kaye Brothers Tailor menjelaskan, untuk kolaborasi eksklusif kali ini, pihaknya sengaja menilik kembali arsip-arsip klasik sebagai inspirasi utama. Sentuhan inovatif dan modern pun tak luput dipadukan demi menciptakan sebuah maha karya yang tak lekang oleh waktu.

“Inspirasinya dari desain-desain era Victorian dan Edwardian. Lalu kami padukan dengan sentuhan modern sehingga tak hanya menghasilkan tampilan siluet klasik dan mewah, tetapi juga eksklusif, ” ungkap Abie Kurniawan saat ditemui di Pameran Bridestory, ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (5/10)

Baca juga: Merapat! Ini Inspirasi Outfit Bukber Pria Kekinian

The Grand Design sendiri, lanjut Abie Kurniawan, terdiri dari rangkaian perhiasan mutakhir berpadu dengan batu berkualitas tinggi yang menghadirkan gaya elegan nan abadi. Batu sapphire dan aquamarine dengan taburan diamond memantulkan berbagai spektrum warna memikat yang menarik perhatian.

Tak hanya itu, bagian utama dari koleksi ini justru terletak pada desainnya yang dirancang sempurna dengan mengusung konsep bespoke experience.

Konsep tersebut memang telah lama menjadi spesialisasi Kaye Brothers Tailor dan mengukuhkan mereka sebagai salah satu tailor terbaik di Jakarta.

Cufflink dan Cancin Sesuaikan dengan Kebutuhan

Ini artinya, para customer dapat meng-custom cufflink dan cincin sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri.

Proses pengerjaannya pun dilakukan secara langsung oleh para ahli di bidangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai high quality craftmanship.

Sehingga secara keseluruhan, penampilan Anda akan menjadi lebih spesial dan personal. “Kalau kita bisa custom jas sesuai kemauan kita, why don’t we do it to jewelry as well?" ungkap Klemens Kevin selaku Brand Ambassador Kaye Brothers Tailor.

"Dan biasanya ketika kita berbicara soal konsep true gentleman, kebanyakan customer ingin sesuatu yang personalized dan bergengsi, ” je;as Klemens Kevin.

Baca juga: Tiga Tips Bagi Pria untuk Temukan Warna Pakaian yang Cocok dengan Warna Dasar Kulitmu

"Jadi koleksi ini bukan sekadar menunjukkan kemewahannya saja. Tapi lebih dari itu. Bagaimana kita mengapresiasi sebuah maha karya yang diciptakan oleh para profesional, di mana seluruh desain dan proses pengerjaannya dilakukan sangat personal sesuai kemauan customer, " timpalnya.

Abie Kurniawan menambahkan, keistimewaan lain dari cufflink rancangan Kaye Brothers Tailor adalah sifatnya yang versatile dan timeless.

Penggunaan cufflink tak hanya akan menunjang penampilan formal Anda saat mengenakan setelan jas di acara spesial seperti pernikahan, namun juga dapat dijadikan sebagai sebuah warisan yang memiliki nilai sentimental tinggi.

Abie Kurniawan menambahkan, keistimewaan lain dari cufflink rancangan Kaye Brothers Tailor adalah sifatnya yang versatile dan timeless.

Penggunaan Cufflink tak hanya akan menunjang penampilan formal Anda saat mengenakan setelan jas di acara spesial seperti pernikahan, namun juga dapat dijadikan sebagai sebuah warisan yang memiliki nilai sentimental tinggi.

Koleksi The Grand Design hadir dengan 10 pilihan desain dan tersedia dalam pilihan emas putih. Untuk kisaran harganya dimulai dari Rp 6 jutaan.

Anda bisa mendapatkan koleksi kolaborasi eksklusif dari Kaye Brothers Tailor x Kimfook ini pada pameran wedding Bridestory yang digelar mulai hari ini, Kamis 5 Oktober 2023 - 8 Oktober 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Banten. (RO/S-4)