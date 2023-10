Gandeng Celebrity Chef, Ultima II Luncurkan Delicate Moisture Lip Tint

DALAM rangka merayakan hari jadi ke-64, Ultima II meluncurkan Delicate Moisture Lip Tint, pewarna bibir yang diformulasikan dengan kombinasi kandungan pigmen berkualitas dan kandungan skincare yang membuat bibir tetap ternutrisi dan terhidrasi.

Delicate Moisture Lip Tint memiliki lima pilihan warna yang terinspirasi dari nama-nama dessert.

Sebagai bagian dari rangkaian peluncuran produk baru ini, Ultima II mengampanyekan #UltimatelyTinspired By You yang terinspirasi dari kebutuhan setiap perempuan Indonesia untuk merasa cantik alami dan nyaman dengan tiap pulasan (sweetness in every swipe).

Dalam peluncuran produk pewarna bibr dengan menggandeng profesional chef & influencer, Olivia Tommy.

Deputy Operations Director PT. Eres Revco, Ultima II Indonesia, Nitto Suwardi, mengatakan, “Selama 64 tahun, Ultima II menginspirasi masyarakat untuk menghargai kecantikan alami melalui make up dan skincare."

"Untuk merayakan anniversary tahun ini, Ultima II meluncurkan Delicate Moisture Lip Tint yang menonjolkan natural true beauty inside dari seseorang," jelas Nitto dalam keterangan, Kamis (5/10).

Mengandung Kolagen Kompleks

Produk baru ini merupakan bagian dari Ultima II Delicate Series yang memiliki kandungan Ultima II Signature Collagen Complex yang dapat menutrisi kulit wajah hingga bibir, dan terasa ringan seperti tidak menggunakan produk apapun.

Bahkan pada salah satu produknya, Ultima II Delicate Series mendapatkan penghargaan untuk Best Loose Powder 2022.

Peluncuran Delicate Moisture Lip Tint juga menjadi bagian dalam kampanye #UltimatelyTintspired by You yang kali ini hadir dengan kolaborasi unik dengan seorang celebrity chef untuk mendukung kebutuhan perempuan tampil cantik natural dan nyaman di setiap pulasan Delicate Moisture Lip Tint pada bibir.”

General Manager Sales & Marketing Ultima II Indonesia, Sully Suharjo menyampaikan, “Kami percaya bahwa tampilan bibir yang tampak cantik dan sehat sangat penting dalam menunjang penampilan secara keseluruhan."

"Untuk itu, kami ingin mengajak seluruh perempuan dengan berbagai profesi yang aktivitasnya di dalam ataupun di luar rumah, jangan melupakan bahwa memiliki tampilan bibir yang cantik dan sehat itu kuncinya adalah menggunakan lip tint yang formulanya ringan, nyaman, sekaligus mampu merawat bibir ketika diaplikasikan sehari-hari,” jelasnya.

Kombinasi Kandungan Pigmen Berkualitas

Corporate Training Manager Ultima II Indonesia, Corazon Bernardus menjelaskan, “Delicate Moisture Lip Tint diformulasikan khusus untuk memanjakan bibir penggunanya dengan hasil lightweight sensation dan satin perfection karena memiliki kombinasi kandungan pigmen berkualitas dan kebaikan skincare ingredients seperti,"

"Collagen, Shea Butter, dan Vitamin E. Formulasi ini berfungsi menghasilkan warna-warna intens yang tidak mudah luntur dan tahan lama, sekaligus membuat bibir ternutrisi dan terhidrasi," jelasnya

Profesional chef & influencer, Olivia Tommy menceritakan, “Meski lebih banyak menghabiskan waktu sehari-hari untuk memasak, bikin konten, dan olahraga di rumah, saya tetap memperhatikan penampilan wajah agar tetap terlihat cantik secara natural dan fresh setiap saat>"

"Untuk menunjang penampilan, pilihan saya jatuh pada lip tint. It’s a must have item in my bag! Lip tint sangat mudah diaplikasikan, terasa ringan di bibir, dan membuat keseluruhan tampilan wajah terlihat fresh," kata Olivia. (RO/S-4)