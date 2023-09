Apresiasi Kurir, SiCepat Berikan Penghargaan

SICEPAT Ekspres memberikan apresiasi melalui program Best Achievement Mitra SiGesit. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mengapresiasi kinerja dan dedikasi Mitra SiGesit dalam menghadirkan pelayanan yang terbaik kepada customer.

Pada periode Maret hingga Agustus 2023, 94 mitra terpilih sebagai penerima Best Achievement Mitra SiGesit. SiCepat Ekspres menyerahkan apresiasi tersebut kepada 20 orang perwakilan mitra kurir yang berasal dari Jabodetabek pada Jumat (22/09) di Kantor Pusat SiCepat Ekspres yang berlokasi di Gedung Medialand, Kuningan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini juga turut menghadirkan tiga best of the best employee Mitra SiGesit yaitu Luki Apriana Mitra SiGesit Gerai Menteng, Jakarta Pusat, Johan Arifin Mitra SiGesit Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan Teja Nopansa Mitra SiGesit Gerai Kemayoran, Jakarta Pusat.

Senior Manager HC Engagement Candra Setiawan menambahkan, jika program penghargaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan performa yang lebih baik bagi para mitra dalam melayani customer SiCepat Ekspres.

“Kami berharap bahwa ini akan menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan mencapai pencapaian yang lebih baik lagi. Dan semoga acara serupa dapat diadakan di masa depan, sehingga program ini dapat dirasakan oleh semua mitra SiGesit,” lanjut dia. (Z-10)