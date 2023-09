Indonesia Raih Penghargaan WLA 2023 dari Tiongkok

INDONESIA meraih penghargaan pada World Leisure Award (WLA) 2023 yang diselenggarakan di Bibo Island, Jinhai Lake, Pinggu, Beijing, Tiongkok, pada 21 September 2023.

"Indonesia meraih penghargaan sebagai Best Island Destination, Hotel Mulia Nusa Dua Bali meraih penghargaan sebagai the Luxury Hotels of the Year dan Viceroy Bali sebagai Best Leisure Resorts dari ajang tersebut," ujar Dewi Avilila, Counsellor Pensosbud KBRI Beijing, dalam keterangan yang diterima, Jumat (22/9).

WLA 2023 merupakan penghargaan yang diberikan oleh Majalah Travel and Leisure Tiongkok kepada negara dan pelaku industri pariwisata terkemuka dunia. Terdapat 72 kategori penghargaan yang diberikan pada WLA 2023 dengan jumlah negara dan pelaku industri yang mendapatkan penghargaan sebanyak 172 negara dan pelaku usaha.



Sebelumnya, WLA bernama Travel and Leisure Industry Award (TLIA)"dan telah 20 tahun memberikan penghargaan dalam bidang industri pariwisata.

Selama 20 tahun, TLIA telah memilih merek-merek terkemuka di industri pariwisata global antara lain merek hotel, restoran, kapal pesiar, dan lain sebagainya serta telah menjadi referensi bagi wisatawan khususnya wisatawan Tiongkok dalam memilih destinasi wisata yang akan dikunjungi.

"Momen pemberian penghargaan ini sangat tepat, di mana minggu depan sudah dimulai libur panjang hari nasional Tiongkok (golden week) sehingga diharapkan pada masa liburan tersebut semakin banyak turis Tiongkok yang akan memilih Indonesia sebagai top of mind destinasi liburan," tambah Dewi. (RO/I-2)