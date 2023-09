Rektor Unkris Ajak Mahasiswa Baru Ikuti Jejak Alumni yang Jadi Tokoh Nasional

UNIVERSITAS Krisnadwipayana (Unkris) menggelar kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2023 secara luring diikuti seluruh mahasiswa baru dari 4 fakultas yakni Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ekonomi.

Kegiatan PKKMB 2023 yang berlangsung selama empat hari tersebut dibuka resmi oleh Rektor Unkris Dr. Ir. Ayub Muktiono baru-baru ini atau tepatnya Senin (14/9).

Mengambil tema “We Pride We Here”, PKKMB menjadi rutinitas yang digelar Unkris bagi setiap mahasiswa yang baru bergabung. Karena itu, hal pertama yang dilakukan pada kegiatan PKKMB adalah menanamkan rasa bangga menjadi bagian dari kampus Unkris.

“Kalian harus bangga menjadi bagian dari kampus legendaris ini. Pilihan kalian untuk menimba ilmu di Unkris merupakan pilihan yang sangat tepat karena Unkris merupakan salah satu kampus swasta terbaik di DKI Jakarta,” kata Rektor Unkris dalam keterangan pers, Kamis (14/9),

Lahir Sejumlah Tokoh Nasional

Selain itu, lanjut Rektor, Unkris juga telah berhasil melahirkan tokoh-tokoh nasional yang banyak berkiprah di tengah masyarakat baik sebagai politisi, pejabat negara, prajurit, maupun wirausahawan yang sukses.

“Alumni Unkris ada yang jadi wakil ketua MPR, ada yang jadi hakim agung, menjadi menteri, wakil menteri, jaksa agung muda, anggota DPR dan MPR, juga menjadi kepala daerah setingkat gubernur dan bupati. Termasuk Panglima TNI, Kasad, Kasal merupakan alumni Unkris,” kata Ayub Muktiono.

Lahirnya tokoh-tokoh nasional yang merupakan alumni Unkris tersebut diharapkan dapat menularkan virus baik ‘bangga jadi bagian dari Unkris’ sebagaimana tema PKKMB 2023 yakni We Pride We Here.

Tokoh-tokoh nasional tersebut sekaligus dapat menjadi inspirasi bagi para mahasiswa untuk meraih sukses yang sama bahkan lebih.

Untuk bisa menjadi sukses, Rektor Unkris menekankan pentingnya belajar dan bekerja keras. Mahasiswa Unkris sebagai bagian dari calon pemimpin masa depan bangsa harus memiliki semangat untuk belajar, dan berprestasi.

“Teladani Mahaguru Krisnadwipayana yang memiliki sifat welas asih, menghargai, menghormari, bekerja Ikhlas, topo ing rame, tidak ingin dipujiselalu menjunjung tinggi nilai kebaikan dan lainnya,” katan Ayub Muktiono.

Pada kesempatan tersebut Rektor Unkris mengingatkan pentingnya membangun integritas selama belajar di Unkris.

Mengutip pernyataan Billy Moon, seorang CEO perusahaan multinasional menyebut bahwa kesuksesan seseorang, menurut Rektor Unkirs, 90% ditentukan oleh integritas, jujur, komitmen, konsisten, bisa dipercaya, satu kata dan perbuatan, lerja keras, cerdas, Ikhlas dan tidak mudah putus asa.

Mahasiswa Baru Harus Adaptasi Cara Belajar

Ayub Muktiono meminta mahasiswa baru segera melakukan adaptasi cara belajar. Karena menyandang status mahasiswa tentu memiliki model dan cara belajar yang berbeda dengan siswa SMA atau SMK.

“Kalian harus mulai belajar secara mandiri, tidak terus menerus disuapi. Tugas -tugas berat selama masa perkuliahan harus kalian hadapi, jangan cengeng dan putus asa,” tegas Rektor,

Sementara itu Wakil Rektor III Unkris Dr.Parbuntian Sinaga menjelaskan PKKMB tahun 2023 digelar selama 4 hari yakni tanggal 13-16 September dengan rincian 2 hari dengan BEM universitas dan 2 hari di tingkat fakultas.

Ia memastikan bahwa kegiatan PKKMB tidak diwarnai dengan perploncoan senior kepada junior. “Semua kegiatan PKKMB diketahui dan diawasi oleh pimpinan universitas, sehingga kami pastikan tidak ada tindak kekerasan atau biasa disebut perploncoan. Semua kegiatan sifatnya mendidik dan mengusung nilai-nilai budaya,” kata Parbuntian.

Sementara itu, Ketua Pelaksana PKKMB Unkris, Mahardika Surya Irawan mengatakan PKKMB diisi dengan kegiatan Pengenalan Struktural Universitas dan Sejarah Unkris oleh Warek 3 Dr Parbuntian Sinaga, termasuk pengenalan 14 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Materi lainnya tentang MBKM Program Kewirausahaan dan Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 tahun 2023 oleh Ketua LPKK Unkris Dr Susetya Herawati. Kegiatan dimoderatori oleh Hana Nadiah, Duta Kartini Unkris yang juga mahasiswa Teknik Mesin. (RO/.S-4)