Mengenal Desain Produk terkait Kendaraan Militer

ENGINEERING dan desain produk merupakan ilmu yang bersinggungan erat dengan banyak bidang dalam kehidupan sehari-hari, termasuk militer. Apalagi, peran militer juga penting untuk menjaga keamanan negara, sehingga diperlukan peralatan teknologi yang mampu menjawab tantangan terkini sekaligus meningkatkan kemudahan.

Oleh sebab itu, Binus Aso School of Engineering (BASE) mengadakan BASE on Talk dengan tema Innovative Technologies in Military Vehicle Product Design bersama PT Sentra Surya Ekajaya (SSE) pada Sabtu, 9 September 2023, di Binus Aso School of Engineering Alam Sutera Campus. Diskusi komprehensif ini tentang teknologi dan tren terkini dalam bidang desain produk kendaraan militer.

Pada sesi awal acara, Direktur Teknologi PT SSE Yusuf Nurdin Wartadinata akan memberikan gambaran singkat tentang perusahaannya, mulai dari produk yang ditawarkan hingga berkecimpung dalam sejumlah industri. Ia membahas tentang teknologi yang digunakan dalam setiap produk keluaran PT SSE serta perbedaannya dengan teknologi kendaraan militer pada umumnya.

Yusuf juga memperkenalkan inovasi-inovasi dari PT SSE untuk senantiasa mengembangkan produknya serta SDM yang diperlukan untuk mewujudkannya. Terakhir, sesuai dengan tajuk BASE on Talk kali ini, ia fokus pada tren-tren penting dalam dunia desain kendaraan untuk bidang militer. "Saya merasa terhormat bisa sharing inovasi dari PT SSE dan ilmu baru ke berbagai kalangan. Tidak hanya key figures industri, tetapi juga mahasiswa, adik-adik yang akan berkuliah, dan masyarakat awam. Semoga yang disampaikan di sini bisa membangun ketertarikan mereka dalam bidang product design dan manfaat dari kendaraan militer," tukasnya.

Pada tahun ini, BASE on Talk menjadi salah satu mata acara utama dalam Gambase, yaitu ajang open house tahunan yang diadakan oleh Binus Aso. Di acara gratis untuk masyarakat umum ini, semua orang dapat mengunjungi kampus BASE di kawasan Alam Sutera, Tangerang, untuk mempelajari semua program studi yang ditawarkan oleh BASE serta karya-karya kreatif buatan para mahasiswanya.

Acara itu juga dalam rangka memperkenalkan program studi Product Design Engineering (PDE) terbarunya kepada calon mahasiswa serta orangtua mereka. Pemilihan topik ini berlandaskan keterkaitan isi pembicaraan dengan garis besar kurikulum yang dipelajari oleh peserta program studi PDE yakni cara mendesain prototipe produk berdasarkan kebutuhan pengguna, memilih material yang paling pas, dan merancang produknya dengan teknologi terkini. Dengan demikian, para peserta Gambase bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang segelintir kehidupan sebagai mahasiswa program Product Design Engineering.

Melalui BASE on Talk dan Gambase, Binus Aso School of Engineering berharap semakin banyak orang yang tertarik dengan prospek bidang desain produk dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga berlaku untuk bidang kendaraan militer yang memiliki peranan penting dalam keamanan nasional.

Head of Product Design Engineering Program Binus Aso, Yosica Mariana, memaparkan alasan pemilihan tema BASE on Talk pada kesempatan ini. "Militer memang penting untuk perlindungan negara, tetapi tidak bisa disangkal, ada potensi korban jiwanya. Makanya, kita ingin menekan angkanya sebisa mungkin dengan teknologi, salah satunya dari desain produk. Semoga kita bisa bersama-sama melihat desainnya akan semakin aman dan mudah digunakan," ucap Yosica. (RO/Z-2)